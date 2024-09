વિરાટ કોહલીએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડ્યો સચિનનો રેકોર્ડ

કાનપુર ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગમાં વિરાટ કોહલીએ 35 રન બનાવતાની સાથે જ એક એવો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો જેનું અન્ય ખેલાડીઓ સપનામાં પણ વિચારી ન શકે. વિરાટ કોહલીએ કાનપુર ટેસ્ટમાં 35 રનના આંકડા પર પહોંચતાની સાથે જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાના 27 હજાર રન પૂરા કર્યા. આ સિદ્ધિ મેળવનાર તે વિશ્વનો ચોથો ખેલાડી છે. પરંતુ સૌથી ઝડપી 27 હજાર આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ હવે વિરાટ કોહલીના નામે છે. તેણે સચિન તેંડુલકરને હરાવીને આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો હતો. આટલું જ નહીં, પોન્ટિંગ અને સંગાકારા જેવા મહાન ખેલાડીઓ પણ તેનાથી પાછળ રહ્યા.

Another day at office, another milestone breached!@imVkohli now has 27000 runs in international cricket 👏👏

He is the fourth player and second Indian to achieve this feat!#INDvBAN @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ijXWfi5v7O

— BCCI (@BCCI) September 30, 2024