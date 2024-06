અફઘાનિસ્તાન બંગલાદેશને હરાવીને સેમી ફાઇનલમાં: રચ્યો ઇતિહાસ

નવી દિલ્હીઃ અફઘાનિસ્તાને ઇતિહાસ રચતાં T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની સેમી ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે. બંગલાદેશને ડકવર્થ લુઇસ નિયમ હેઠળ આઠ રનોથી હરાવીને અફઘાનિસ્તાન ટુર્નામેન્ટની સેમી ફાઇનલમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ બની છે. અફઘાનિસ્તાનની જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાનું સેમી ફાઇનલમાં પહોંચવાનું સપનું ચકનાચૂર થયું છે. અફઘાનિસ્તાને સૌપ્રથમ વાર T20 વર્લ્ડ કપની સેમી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.

ICC મેન્સ ટી20 વર્લ્ડકપ 2024માં સુપર આઠ તબક્કાની છેલ્લી મેચમાં બંગલાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો રમાયો હતો. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ કિંગ્સટાઉનના આર્નોસ વેલ ગ્રાઉન્ડમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમે બંગલાદેશને આઠ રને હરાવીને સેમી ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. 27મીએ અફઘાનિસ્તાન ત્રિનિદાદમાં સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટકરાશે.

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 🇦🇫

Afghanistan are through to the #T20WorldCup 2024 semi-final 👏 pic.twitter.com/wugQg90R0I

