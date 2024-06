T20 વર્લ્ડ કપઃ અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને દક્ષિણ આફ્રિકા ફાઇનલમાં

નવી દિલ્હીઃ T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની પહેલી સેમી ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. આ ટીમની પહેલી વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ સેમી ફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાનને નવ વિકેટે હરાવ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાએ અફઘાનિસ્તાનની ટીમને માત્ર 56 રન પર ઓલઆઉટ કરી હતી. ટીમઆખી 11.5 ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી.

અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રાશિદ ખાને ટોસ જીતીને પહેલાં બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે આ નિર્ણય અવળો પડ્યો હતો. પહેલી ઓવરથી જ વિકેટ પડવાનો સિલસિલો શરૂ થયો હતો, જે ઓલઆઉટ સુધી જારી રહ્યો હતો. અજમાતુલ્લા ઓમરજાઇને છોડીને કોઈ પણ બેટર દ્વિઅંકી આંકડાએ પહોંચી નહોતો શક્યો. દક્ષિણ આફ્રિકા વતી માર્કો યાનસેન અને તબરેઝ શમ્સીએ ત્રણ, કગિસો રબાડા અને એનરિક નોર્ખિયે 2-2 વિકેટ લીધી હતી.

A dominant display with the ball puts South Africa through to the Men’s #T20WorldCup Final for the very first time 👌

📝 #SAvAFG: https://t.co/g6CyAQylUx pic.twitter.com/i0T1Cn6csX

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 27, 2024