T20 વર્લ્ડ કપ: ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ

વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં રમાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2024ના સુપર-8 રાઉન્ડમાં ટૂંક સમયમાં ભારતીય ટીમ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ યોજાઈ રહી છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી છે. એટલે કે ભારતીય ટીમ પહેલા બેટિંગ કરશે. અહીં થોડો સમય ભારે વરસાદ પડે છે, પછી થોડીવાર પછી તડકો પડે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આજે અહીં 51 ટકા વરસાદની સંભાવના છે. આવી સ્થિતિમાં આ મેચ ધોવાઈ જવાની સંભાવના છે. જો કે, આ સમયે વરસાદ નથી, જેનો અર્થ છે કે ટોસ નિર્ધારિત સમયે થવાની ધારણા છે.

It's the clash of the titans 💥

Australia have won the toss and elected to field first against India.#T20WorldCup | #AUSvIND | 📝: https://t.co/fMx6bCrl82 pic.twitter.com/dEhj0hHLzl

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 24, 2024