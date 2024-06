T20 વર્લ્ડ કપ: ભારતની સેમિફાઇનલમાં એન્ટ્રી

રોહિત શર્માની કપ્તાની હેઠળ ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ભારતીય ટીમે સોમવારે સુપર-8 રાઉન્ડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેની છેલ્લી મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે 24 રને જીત મેળવી હતી. આ હાર બાદ હવે ઓસ્ટ્રેલિયા પર બહાર થવાનો ખતરો છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ ઘણી ખુશ દેખાઈ રહી છે. મંગળવારે સવારે અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મેચ રમાશે. જો અફઘાનિસ્તાન આમાં જીતશે તો તે સેમિફાઇનલમાં પહોંચી જશે અને ઓસ્ટ્રેલિયા બહાર થઈ જશે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન હારશે તો ઓસ્ટ્રેલિયા સેમીફાઈનલમાં પહોંચી જશે.

The juggernaut will continue to roll on 🔥🇮🇳

India become the third team to book a semi-final berth with a superb win over Australia 🙌#T20WorldCup #AUSvIND pic.twitter.com/vvzwgpjXZv

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 24, 2024