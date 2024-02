ચોથી ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડે વળતી લડત આપતાં 302/7: રૂટની સદી

રાંચીઃ ભારત-ઇંગ્લેન્ડની વચ્ચે પાંચ ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝની ચોથી મેચ રાંચીના GSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ કોમ્પ્લેક્સમાં આજથી શરૂ થઈ છે. દિવસના અંતે ઇંન્ગ્લેન્ડે સાત વિકેટે 302 રન બનાવી લીધા છે. જો રૂટ 106 અને ઓલી રોબિન્સન 31 રન સાથે ક્રીઝ પર ઊભા છે. બંનેની વચ્ચે 57 રનની ભાગીદારી થઈ છે. છેલ્લા સેશનમાં બે વિકેટ પડી હતી.

ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને બહેલાં બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે ઇંગ્લેન્ડે લંચ બ્રેક સુધી 24.1 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ 112 રનમાં ગુમાવી દીધી હતી. જેક ક્રોલીએ 42, જોની બેરિસ્ટોએ 38, બેન ડકેટ 11 અને બેન સ્ટોક્સ ત્રણ રન બનાવીને આઉટ થયા હતા.

