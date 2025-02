શિકાગો એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ અને જેટ ટક્કરથી બચી ગયા

અમેરિકા: શિકાગો મિડવે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. મંગળવારે રનવે પર સાઉથ-વેસ્ટ એરલાઇન્સનું વિમાન એક ખાનગી જેટ સાથે અથડાતા બચી ગયું. જ્યારે સાઉથ-વેસ્ટ એરલાઇન્સ લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી. ત્યારે બીજી ફ્લાઇટ રનવે પર આવતી જોવા મળી. આ પછી લેન્ડિંગ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું અને અકસ્માત માંડ-માંડ ટળી ગયો. આ સમય દરમિયાન, અકસ્માત ટાળવા માટે વિમાને એક પછી એક ચક્કર લગાવ્યા. એરલાઇને પુષ્ટિ આપી કે સાઉથ-વેસ્ટ ફ્લાઇટ 2504 રનવે પર અન્ય વિમાનોને ટાળીને એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું.

CLOSE CALL: Southwest Airlines plane aborts landing to avoid colliding with private jet at Chicago Midway Airport. Once the plane reached 3,000 feet in the air, the pilot asked the tower, “Southwest 2504, uh, how’d that happen?”

The close call comes as agencies are… pic.twitter.com/YKcXlKg18J

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) February 26, 2025