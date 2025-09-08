પંજાબમાં પૂરથી પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરવા પહોંચ્યા સોનુ સૂદ

પંજાબ આ દિવસોમાં પૂરથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત છે. ઘણા બોલિવૂડ સેલેબ્સ પંજાબના પૂરગ્રસ્ત લોકોને મદદ કરવા આગળ આવી રહ્યા છે. અભિનેતા સોનુ સૂદે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી છે. તેમણે આ મુલાકાતની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી છે અને લોકોને મદદ કરવાની વાત કરી છે.

 

સોનુ સૂદે પૂરનો તાગ મેળવ્યો

સોનુ સૂદે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલી તસવીરોમાં, તેને હોડી પર બેઠેલા જોઈ શકાય છે. તે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. તે સામાન્ય લોકોને મળી રહ્યા છે અને તેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે. તેમણે તસવીરો સાથેના કેપ્શનમાં લખ્યું, ‘હંમેશા પંજાબ સાથે. અમે જમીન પર હતા. અમે નુકસાનનું દુઃખ, હૃદયભંગનું દુઃખ જોયું. અમે એવી તાકાત પણ જોઈ જે ક્ષીણ થઈ ન હતી. ગામડાં પાણીમાં ડૂબી ગયા છે, જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે, પરંતુ આશા હજુ પણ બાકી છે. અમે પંજાબને જે કંઈ જોઈએ છે તેમાં મદદ કરવા તૈયાર છીએ. ફરીથી બનાવવા માટે તૈયાર છીએ. સાથે મળીને ઘાવ મટાડવા માટે તૈયાર છીએ. અમે હંમેશા પંજાબ સાથે છીએ.’ ઘણા યુઝર્સે આ પહેલ માટે સોનુ સૂદની પ્રશંસા કરી છે.

કિડનીની બીમારીથી પીડાતા એક બાળકને મળ્યો

રવિવારે, સોનુ સૂદ પંજાબમાં એક નાના બાળકને મળ્યો જે કિડનીની બીમારીથી પીડાતો હોવાનું કહેવાય છે. તેણે કહ્યું કે તે તેને સાજા થવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરશે. તેણે X પર હોસ્પિટલના ફોટા શેર કર્યા, જેમાં તે બાળક અને તેના પરિવારને મળતો જોવા મળે છે.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

પૂરને કારણે સારવાર પર કોઈ અસર નહીં પડે

સોનુ સૂદે લખ્યું,’આજે પંજાબમાં નાના અવિજોતને મળ્યો. તેની આગળ એક મોટી લડાઈ છે. અમે તેને સ્વસ્થ થવામાં મદદ કરવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરીશું. આ નાનો એન્જલ ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. તે એકલો નથી.’

5 સપ્ટેમ્બરના રોજ સોનુ સૂદે કહ્યું કે તેમણે છોકરાના પરિવાર સાથે વાત કરી છે અને તેમને ખાતરી આપી છે કે પૂરને કારણે ‘તેની સારવારમાં કોઈ અવરોધ નહીં આવે’.

ANI સાથે વાત કરતા સોનુ સૂદે કહ્યું, “હું બાગપુર, સુલતાનપુર લોધી, ફિરોઝપુર, ફાઝિલ્કા, અજનાલા જઈ રહ્યો છું અને હું આસપાસ જઈને પરિસ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશ. પંજાબમાં હજુ પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે, ઘણા ઘરો નાશ પામ્યા છે, લોકોની આજીવિકા બરબાદ થઈ ગઈ છે, તેથી હું શક્ય તેટલી મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ. હું સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર પાસેથી તેમની જરૂરિયાતોની યાદી લઈશ.”

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR