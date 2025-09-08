બિહાર SIR પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો આદેશ

બિહાર ચૂંટણી પહેલા, સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર મોટો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે આધાર કાર્ડને 12મા દસ્તાવેજ તરીકે માન્યતા આપવાનો આદેશ આપ્યો છે. આનાથી બિહારના લાખો મતદારોને ફાયદો થશે, જેઓ મતદાર ID અને આધાર કાર્ડને ઓળખ ન હોવાને કારણે મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ ઉમેરવા માટે પોતાના જૂના દસ્તાવેજો બતાવી શક્યા ન હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને 12મા દસ્તાવેજ તરીકે આધાર કાર્ડ સ્વીકારવા અંગે તેના અધિકારીઓને સૂચનાઓ જારી કરવા જણાવ્યું છે.
આધાર નાગરિકતાનો પુરાવો રહેશે નહીં
બિહાર SIR પર સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે SIR પ્રક્રિયામાં મતદારોને સામેલ કરવા માટે ઓળખના હેતુથી આધાર કાર્ડને 12મા દસ્તાવેજ તરીકે ગણવામાં આવે. અધિકારીઓને આધાર કાર્ડની પ્રામાણિકતા અને વાસ્તવિકતાની પુષ્ટિ કરવાનો અધિકાર રહેશે. તેને નાગરિકતાના પુરાવા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.