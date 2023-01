કોંગ્રેસના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને દિલ્હીની સર ગંગારામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ માહિતી મળતાની સાથે જ કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ અને કાર્યકરોએ સોનિયાની તબિયત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, જોકે બાદમાં સ્પષ્ટ થયું કે સોનિયા ગાંધીને રૂટિન ચેકઅપ હેઠળ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા. હવે આ અંગે હોસ્પિટલ દ્વારા એક નિવેદન પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં સોનિયાને હોસ્પિટલમાં શા માટે આવવું પડ્યું અને તેમની સમસ્યા શું છે તે જણાવવામાં આવ્યું છે.

સર ગંગારામ હોસ્પિટલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે “સોનિયા ગાંધીને આજે અમારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને વાઇરલ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શનની દેખરેખ અને સારવાર માટે ચેસ્ટ મેડિસિન વિભાગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.” હોસ્પિટલના ચેરમેન (બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ) ડો. અજય સ્વરૂપે આ માહિતી આપી હતી.

Delhi | UPA Chairperson Sonia Gandhi has been admitted to our hospital today. She has been admitted, to the Department of Chest Medicine, for observation and treatment of a viral respiratory infection: Dr Ajay Swaroop, Chairman (Board of Management), Sir Ganga Ram Hospital pic.twitter.com/1W8g5Mgtx5

