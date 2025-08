શુભમન ગિલ ICC ના ખાસ એવોર્ડ માટે નામાંકિત

ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર શુભમન ગિલને ICC દ્વારા જુલાઈ મહિનાના શ્રેષ્ઠ ખેલાડી માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. ગિલ ઉપરાંત, ઇંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર અને કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ઓલરાઉન્ડર વિઆન મુલ્ડરને પણ નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં, શુભમન ગિલે 75.40 ની સરેરાશ અને ચાર સદી સાથે કુલ 754 રન બનાવ્યા. તેણે બેવડી સદી પણ ફટકારી. 25 વર્ષીય શુભમન ગિલ હવે ભારતીય કેપ્ટન દ્વારા ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ સુનીલ ગાવસ્કરનો રેકોર્ડ (732) તોડી નાખ્યો છે.

Knocks that stood above the rest in a gripping #ENGvIND duel 👏

ICC એ તેની વેબસાઇટ પર લખ્યું, શુભમન ગિલ માટે આ મહિનો ખૂબ જ સારો રહ્યો. આ રોમાંચક શ્રેણી દરમિયાન, તેણે આ મહિને ત્રણ ટેસ્ટ મેચમાં 94.50 ની સરેરાશથી 567 રન બનાવ્યા. તેણે એજબેસ્ટનમાં ભારતની રેકોર્ડ જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. તેણે આ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં 269 રન અને બીજી ઇનિંગમાં 161 રન બનાવ્યા. આ રીતે, તેણે મેચમાં કુલ 430 રન બનાવ્યા, જે ગ્રેહામ ગુચના 456 રન પછી એક જ ટેસ્ટમાં બીજો સૌથી વધુ સ્કોર છે.

Carving his own niche 👏

Shubman Gill was at his best batting form in the very first series as a Test captain 🌟#WTC27 #ENGvIND pic.twitter.com/c1V8LNViUB

— ICC (@ICC) August 5, 2025