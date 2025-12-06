શુભમન ગિલ ફિટ, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 સિરીઝ રમશે

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી પહેલા ભારત માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ભારતના T20 ઉપ-કપ્તાન શુભમન ગિલ ફિટ થઈને પરત ફર્યા છે. BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે તેને T20 શ્રેણીમાં રમવા માટે મંજૂરી આપી છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન ગિલને ગળામાં જકડાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તે ટીમમાં સામેલ થયો ન હતો. જોકે, તેણે હવે તેનું રિહેબિલિટેશન પૂર્ણ કરી લીધું છે.
શુભમન ગિલને તેની ફિટનેસના આધારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેને ટીમમાં પાછા ફરવા માટે સંપૂર્ણ રિહેબિલિટેશન પ્રોટોકોલમાંથી પસાર થવું પડ્યું.
સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા ટીમ મેનેજમેન્ટને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે શુભમન ગિલે સફળતાપૂર્વક તેનું રિહેબિલિટેશન પૂર્ણ કરી લીધું છે અને રમતના તમામ ફોર્મેટ માટે ફિટ છે. તે જરૂરી માપદંડો પૂર્ણ કરી ચૂક્યો છે. ઈજાને કારણે, શુભમન ગિલ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર હતો, પરંતુ હવે T20 શ્રેણીમાં તેના રમવા અંગેના તમામ સસ્પેન્સનો અંત આવ્યો છે.