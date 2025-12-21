દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાન્સબર્ગમાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર, 10ના મોત

દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાન્સબર્ગમાં ગોળીબાર થયો છે. રવિવારે જોહાન્સબર્ગની પશ્ચિમે આવેલા બેકર્સડલ ટાઉનશીપમાં સશસ્ત્ર હુમલાખોરોએ લોકો પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલો 1 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) થયો હતો. વીસ લોકોને ગોળી મારવામાં આવી હતી, જેમાંથી 10 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 10 ઘાયલ થયા હતા.
જોહાન્સબર્ગથી લગભગ 40 કિલોમીટર દક્ષિણપશ્ચિમમાં હુમલો થયો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગોળીબાર પાછળનો હેતુ તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયો નથી. સીબીએસ ન્યૂઝે એક નિવેદનમાં પોલીસને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે કેટલાક પીડિતોને અજાણ્યા બંદૂકધારીઓએ શેરીમાં ગોળી મારી હતી.
સોનાની ખાણો નજીક ગોળીબાર થયો હતો
ગૌટેંગ પ્રાંતના પોલીસ પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર બ્રેન્ડા મુરિડિલીએ જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ હજુ પણ પીડિતોની ઓળખ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. ગોળીબાર દક્ષિણ આફ્રિકાની કેટલીક મુખ્ય સોનાની ખાણોની નજીક સ્થિત ગરીબ વિસ્તાર બેકર્સડલમાં એક અનૌપચારિક બાર (ટેવર્ન) નજીક થયો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગોળીબાર એક એવા સ્થળે થયો હતો જ્યાં ગેરકાયદેસર દારૂ વેચાઈ રહ્યો હતો.
12 લોકોએ ગોળીબાર કર્યો
પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સફેદ કોમ્બી અને ચાંદીની સેડાનમાં સવાર આશરે 12 અજાણ્યા શંકાસ્પદોએ ટેવર્નની અંદરના લોકો પર ગોળીબાર કર્યો અને ઘટનાસ્થળેથી ભાગી જતા આડેધડ ગોળીબાર ચાલુ રાખ્યો. SABC એ અહેવાલ આપ્યો છે કે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ટેવર્નની અંદર અને બહારની શેરીઓમાં ગ્રાહકો પર પણ ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસ હવે નિવેદનો નોંધી રહી છે. નેશનલ ક્રાઈમ એન્ડ રિસ્પોન્સ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.