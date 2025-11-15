શુભમન ગિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કોલકાતા ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે નોંધપાત્ર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું, અને મેચ ત્રીજા દિવસે સમાપ્ત થવાની તૈયારીમાં લાગે છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં આગળ હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ કેટલાક ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલને ટેસ્ટ દરમિયાન અચાનક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મેચના બીજા દિવસે ગિલને ગરદનમાં દુખાવો થયો, જેના કારણે તેને નિવૃત્તિ લેવાની ફરજ પડી. હવે તેને કોલકાતાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તેના માટે ટેસ્ટની બીજી ઇનિંગમાં રમવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

ગિલનો અકસ્માત ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે થયો હતો. ટીમ ઈન્ડિયા શનિવાર, 15 નવેમ્બરના રોજ તેમની પ્રથમ ઇનિંગની મધ્યમાં હતી. કેપ્ટન ગિલ બેટિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે વોશિંગ્ટન સુંદર પહેલા સત્રમાં આઉટ થયો. બે બોલનો સામનો કર્યા પછી, ગિલે ત્રીજા બોલ પર સ્વીપ શોટ રમ્યો અને ચોગ્ગો માર્યો. જોકે, શોટ વાગતાની સાથે જ તેને ગળામાં ભારે દુખાવો થયો અને તેણે તરત જ તેનું હેલ્મેટ કાઢી નાખ્યું. ટીમ ફિઝિયોએ તેની તપાસ કરી અને તે રિટાયર્ડ હર્ટ થઈ ગયો.

શુભમન ગિલ ત્યારબાદ આખી ઈનિંગ દરમિયાન બેટિંગ કરવા આવ્યો ન હતો અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં જ રહ્યો. પરંતુ હવે, ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરવાના સમાચાર આવ્યા છે. રેવસ્પોર્ટ્સના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે શુભમન ગિલની સ્થિતિને કારણે, તેને કોલકાતાની વુડલેન્ડ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તે રાતોરાત રહેશે. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ગિલને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે અને દવા આપવામાં આવી છે. ભારતીય કેપ્ટન કેટલો સમય હોસ્પિટલમાં રહેશે અથવા તેને વધુ સારવારની જરૂર પડશે કે નહીં તે બીજા દિવસે જ ખબર પડશે.

 

