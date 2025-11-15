તેજશ્વીએ મને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી, રોહિણીએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

લાલુ યાદવની પુત્રી રોહિણી આચાર્ય, રાબરીના નિવાસસ્થાન, 10 સર્ક્યુલર રોડ, પટનાથી દિલ્હી જવા રવાના થઈ ગઈ છે. થોડા કલાકો પહેલા જ, તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હવે, તેણી દિલ્હી જવા રવાના થઈ ગઈ છે. આ એ જ ઘર છે જ્યાં લાલુ યાદવ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવ રહે છે. દિલ્હી જતા પહેલા મીડિયા સાથે વાત કરતા તેણીએ કહ્યું, “મારો કોઈ પરિવાર નથી. તેઓએ જ મને પરિવારમાંથી કાઢી મૂક્યો હતો. તેઓ જવાબદારી લેવા માંગતા નથી. આખી દુનિયા પ્રશ્ન કરી રહી છે કે પાર્ટી આ સ્થિતિમાં કેમ પહોંચી છે.
Patna, Bihar: RJD chief Lalu Yadav’s daughter Rohini Acharya says, “I have no family. Ask Sanjay, Rameez, and Tejashwi Yadav. They are the ones who removed me from the family because they don’t want to take responsibility… The entire country is asking why the party has reached… pic.twitter.com/HL57mK0u0j
— IANS (@ians_india) November 15, 2025
રોહિણી આચાર્યએ કહ્યું, મારો કોઈ પરિવાર નથી. હવે સંજય, રમીઝ અને તેજસ્વી યાદવને પૂછો. મારો કોઈ પરિવાર નથી. આ એ લોકો છે જેમણે મને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો હતો. તેઓ હારની જવાબદારી લેવા માંગતા નથી. આખી દુનિયા કહી રહી છે, ‘જે ચાણક્ય બનશે તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે, ખરું ને? જ્યારે કાર્યકરો ચાણક્ય પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે પાર્ટી આ સ્થિતિમાં કેમ પડી ગઈ છે. જો તમે સંજય, રમીઝ અને તેજસ્વી યાદવનો ઉલ્લેખ કરશો, તો તમને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે. તમને બદનામ કરવામાં આવશે. તમને ગાળો આપવામાં આવશે અને ચપ્પલથી મારવામાં આવશે.
પાર્ટી અને પરિવાર બંનેમાં હંગામો
એ નોંધવું જોઈએ કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર બાદ લાલુ યાદવની પાર્ટી અને પરિવાર બંનેમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. લાલુ યાદવની પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ રાજકારણ અને પરિવાર બંને છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. રોહિણીએ આ નિર્ણય માટે સંજય યાદવ અને રમીઝનું નામ લીધું છે.