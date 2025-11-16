બિહાર ચૂંટણી પરિણામો પર કમલ હાસનની પ્રતિક્રિયા તો જાણો

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 ના પરિણામો જાહેર થયા બાદ દક્ષિણ ભારતીય અભિનેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ કમલ હાસને પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે શું કહ્યું તે જાણો
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 14 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં NDA ગઠબંધને પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો છે. દક્ષિણ ભારતીય અભિનેતા અને મક્કલ નીધી મયમના સ્થાપક કમલ હાસને હવે આ જીત પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
કમલ હાસને કહ્યું કે “શું આ પ્રામાણિકપણે કરવામાં આવ્યું હતું?” અભિનેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ કમલ હાસને પીટીઆઈ સાથે વાત કરી. તેમણે કહ્યું, “વિજેતાઓ તેને વિજય તરીકે જોશે; અમે મૂલ્યાંકન કરીશું કે તે પ્રામાણિકપણે કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં.” અભિનેતાએ પણ SIR ને જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું, “દરેકની જવાબદારી છે. હું મારી મર્યાદામાં રહીને જે કરી શકું છું તે કરી રહ્યો છું. મારી નમ્ર વિનંતી છે કે દરેક વ્યક્તિ જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરે.”
કમલ હાસનનું કાર્યક્ષેત્ર
કમલ હાસન છેલ્લે ફિલ્મ “ઠગ લાઈફ” માં જોવા મળ્યા હતા. ફિલ્મની વાર્તા એક ગેંગસ્ટરની આસપાસ ફરે છે. તે વિશ્વાસઘાત અને બદલાની વાર્તા દર્શાવે છે. કમલ હાસન ઉપરાંત, ફિલ્મમાં સિલમ્બરસન ટીઆર, ત્રિશા કૃષ્ણન, ઐશ્વર્યા લક્ષ્મી, અશોક સેલ્વન, અબીરામી, જોજુ જ્યોર્જ, નાસેર, અલી ફઝલ અને રોહિત સરાફ જેવા કલાકારો છે.