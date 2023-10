શ્રમદાનઃ અમદાવાદમાં અમિત શાહે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં લીધો ભાગ

આજે મહાત્મા ગાંધીની 154મી જન્મજયંતિ પૂર્વે દેશભરમાં સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન અંતર્ગત શ્રમદાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સહભાગી થવા માટે મંત્રીઓ, આગેવાનો અને સામાન્ય લોકો સવારથી જ ઉત્સાહભેર આગળ આવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે અમદાવાદમાં ‘સ્વચ્છતા હી સેવા’ અભિયાન હેઠળ ‘સ્વચ્છતા માટે શ્રમદાન’ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે અહીં અધીરા.



કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે અભિયાનમાં ભાગ લીધો

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં ‘સ્વચ્છતા હી સેવા’ અભિયાનમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું, ‘વંદે ભારત ટ્રેનો માટે 14 મિનિટનો ક્લીન-અપ પ્રોટોકોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આજે તે 35 જગ્યાએથી શરૂ થશે અને પછી તેને વધુ વિસ્તારવામાં આવશે.

VIDEO | PM Modi interacts with Ankit Baiyanpuriya as the fitness influencer takes part in the cleanliness drive ‘Swachhata Pakhwada’ with him.

