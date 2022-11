મહારાષ્ટ્રમાં આઘાતજનક અકસ્માત, બલ્હારશાહ રેલવે સ્ટેશનના ફૂટઓવર બ્રિજનો એક ભાગ ધરાશાયી, અનેક ઘાયલ

મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રપુરમાં બલ્હારશાહ રેલ્વે સ્ટેશન પર ફૂટ ઓવર બ્રિજનો એક ભાગ ધરાશાયી થતાં રવિવારે (27 નવેમ્બર) એક મોટી દુર્ઘટના થઈ હતી. આ ઘટનામાં લગભગ 10-15 લોકો ઘાયલ થયા છે. દુર્ઘટના દરમિયાન ઘણા મુસાફરો લગભગ 60 ફૂટની ઊંચાઈથી પુલ પરથી ટ્રેક પર પડ્યા હતા. ઘાયલોમાં આઠ લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. ઘાયલ મુસાફરોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

#WATCH | Slabs fall off of a foot over bridge at Balharshah railway junction in Maharashtra's Chandrapur; people feared injured pic.twitter.com/5VT8ry3ybe

આ અકસ્માતના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ અકસ્માત રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દુર્ઘટના સમયે ઘણા મુસાફરો ટ્રેક ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. આ ફૂટઓવર બ્રિજ પ્લેટફોર્મ એક અને બેને જોડે છે.

Chandrapur, Maharashtra | Part of pre-cast slab of Foot over bridge at Balharshah, Nagpur division fell down at around 5.10pm today. 4 persons injured in incident & all have been shifted to Civil Hospital after giving first aid. No casualties reported: Shivaji Sutar, CPRO CR

