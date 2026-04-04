કેરળમાં શશિ થરૂરના કાફલા પર હુમલો, બંદૂકધારી અને ડ્રાઇવર સાથે મારપીટ

કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરના કાફલાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો અને તેમના ગનમેન અને ડ્રાઇવર પર કથિત રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે એક વ્યક્તિની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે.
આ ઘટના ક્યારે બની?
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના શુક્રવારે સાંજે 7:30 વાગ્યાની આસપાસ વાંડૂરના તિરુવલ્લી નજીક ચેલીથોડ વિસ્તારમાં બની હતી. થરૂર કોંગ્રેસના નેતા એપી અનિલકુમાર માટે ચૂંટણી પ્રચાર કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા.
FIR માં શું છે?
વાંદૂર પોલીસે જણાવ્યું હતું કે સાંસદના ગનમેન રતીશ કેપીની ફરિયાદના આધારે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. FIR મુજબ, આરોપીઓનું પાંચ સભ્યોનું જૂથ બે વાહનોમાં આવ્યું હતું અને સાંસદના કાફલાને રોકી દીધો હતો.
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યાં ઘટના બની તે રસ્તો ખૂબ જ સાંકડો છે. બંદૂકધારીએ કાફલાને રસ્તો આપવા માટે આગળના વાહનને ગતિ વધારવા કહ્યું હતું. આના કારણે વિવાદ થયો હતો, અને જ્યારે બંદૂકધારીએ રસ્તો ખાલી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે આરોપીએ તેના અને ડ્રાઇવર પર હુમલો કર્યો હતો. ઘટના બાદ, પોલીસ અને સ્થાનિક અધિકારીઓ કાર્યવાહીમાં આવ્યા હતા. ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક આરોપીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીના આરોપીઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે. પોલીસનું કહેવું છે કે તમામ આરોપીઓની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, અને ઘટના પાછળના કારણો શોધવા માટે વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.