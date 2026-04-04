યુદ્ધ વચ્ચે જહાજોને મળ્યો ‘સેફ પેસેજ’: હવે ઈરાન શું કરશે?

નવી દિલ્હીઃ વૈશ્વિક સમુદ્રી વેપાર માટે રાહતભર્યા સમાચાર છે. હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં એક નવો સમુદ્રી માર્ગ ખૂલ્યો છે, જેના દ્વારા વેપારી જહાજો પસાર થઈ રહ્યા છે. આ માર્ગ પરંપરાગત રૂટ અને ઈરાન દ્વારા તાજેતરમાં બનાવાયેલા માર્ગથી અલગ છે.
AIS (ઓટોમેટિક આઈડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ) અને રિમોટ સેન્સિંગ ડેટાના વિશ્લેષણ મુજબ ઓછામાં ઓછા ચાર મોટા જહાજ તેલ, એલએનજી અને સામાન્ય માલ લઈને આ નવા માર્ગથી પસાર થઈ ચૂક્યાં છે. આ નવો માર્ગ આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમાને ટાળીને ઓમાનની સમુદ્રી સીમામાં રહે છે, જેને કારણે જહાજો તુલનાત્મક રીતે વધુ સુરક્ષિત રીતે પસાર થઈ શકે છે.
ઓમાનની સીમામાં રહીને મુસાફરી
માર્શલ આઇલેન્ડ્સના ધ્વજ ધરાવતાં બે મોટા ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર “હાબ્રુત” અને “ધલકુત” તેમ જ પનામાના ધ્વજવાળું “સોહાર” એલએનજી કેરિયર સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રસ અલ ખૈમાહ નજીક ઓમાનની સમુદ્રી સીમામાં પ્રવેશ્યા હતા. આ જહાજોએ મુસંદમ પ્રાયદ્વીપ નજીક પોતાના ટ્રાન્સપોન્ડર (લોકેશન સિગ્નલ) બંધ કરી દીધાં હતાં. 3 એપ્રિલે તેમને મસ્કતથી લગભગ 350 કિલોમીટર દૂર સમુદ્રમાં જોવામાં આવ્યાં હતાં.
લાખો બેરલ તેલથી ભરેલાં હતાં ટેન્કર
સમુદ્રી વિશ્લેષણ મુજબ “હાબ્રુત” અને “ધલકુત” ટેન્કર સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈનું મળીને અંદાજે 20 લાખ બેરલ કાચું તેલ લઈને જઈ રહ્યા હતા. જ્યારે “સોહાર” એલએનજી કેરિયર 21 માર્ચે યુએઈના અલ હમરિયા પોર્ટ પરથી નીકળ્યું હતું, જોકે તે સંપૂર્ણ રીતે ભરાયેલું હતું કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી.
ભારતીય જહાજ પણ આ જ માર્ગેથી પસાર થયું
આ જહાજોના પાછળ એક ભારતીય ધ્વજવાળું કાર્ગો જહાજ “એમએસવી ક્યુબા એમએનવી 2183” પણ આ જ માર્ગથી પસાર થતું જોવા મળ્યું. આ જહાજ 31 માર્ચે દુબઈમાંથી નીકળ્યું હતું અને ઓમાનના ડિબ્બા પોર્ટથી લગભગ 40 કિલોમીટર દૂર ખુલ્લા સમુદ્રમાં તેનું છેલ્લું લોકેશન નોંધાયું હતું.
ઈરાને બનાવ્યો હતો નિયંત્રણવાળો નવો માર્ગ
તણાવ વધ્યા બાદ ઈરાને જહાજોની અવરજવર નિયંત્રિત કરવા માટે એક નવો અને લાંબો સમુદ્રી માર્ગ બનાવ્યો હતો. આ માર્ગ ઈરાનની સમુદ્રી સીમામાંથી પસાર થાય છે અને કેશ્મ તથા લારક દ્વીપો વચ્ચેના સંકુચિત માર્ગમાંથી બહાર આવે છે.