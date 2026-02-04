શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલ  દ્વારા “હેક ધ ગેપ 2026”નું આયોજન

અમદાવાદઃ શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલમાં (SBS) “હેક ધ ગેપ 2026” નામની સ્ટેટ લેવલ હેકાથોનનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતભરના યુવા ઇનોવેટર્સે ટેકનોલોજી-આધારિત સોલ્યુશન્સ પ્રદર્શિત કરવા માટે એકત્ર થયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં કુલ 33 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર શ્રેણીઓમાં નવીન વિચારો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. GLS યુનિવર્સિટી, SKIPS યુનિવર્સિટી, L.D. કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટી, L.J. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી અને ગુજરાત લો સોસાયટી સંસ્થાઓ સહિતની અગ્રણી સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓએ આ સ્પર્ધામાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો.
આ કાર્યક્રમ શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલનાં ડિરેક્ટર ડો. નેહા શર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયો હતો, જેમણે ઈન્ડસ્ટ્રી રેડી વ્યાવસાયિકોને ઘડવામાં અનુભવલક્ષી શિક્ષણ અને નવીનતા-આધારિત શિક્ષણની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો. હેકાથોનનું સંકલન ડો. સેજલ ત્રિવેદી, હેડ – BCA પ્રોગ્રામ, તેમની ફેકલ્ટી ટીમ સાથે મળીને કર્યું હતું, જેથી શૈક્ષણિક આયોજન અને સંચાલનનું સરળ અમલીકરણ સુનિશ્ચિત થાય.
આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ ડો. યશ પંડ્યા, ડિરેક્ટર – પ્રોજેક્ટ્સ, ગ્રાન્ટ્સ અને ફંડ્સ, આરંભ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર, અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટી દ્વારા હાજરી આપવામાં આવી હતી. ડો. રિંકી રોલા, ડીન – એકેડેમિક્સ અને ડો. કેજીકે પિલ્લઈ, રજિસ્ટ્રાર, શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલની હાજરીથી સમારોહ વધુ ગૌરવપૂર્ણ બન્યો હતો, જેમણે વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થાકીય મૂલ્યો સાથે નવીનતા અપનાવવા પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.
આ એક દિવસિય હેકાથોન એક સઘન એકેડમિક અને ઈનોવેશન એક્સરસાઇઝ તરીકે ઊભરી આવી હતી, જે વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક દુનિયાના પડકારો માટે વિચાર, ડિઝાઇન અને વ્યવહારુ ઉકેલો દર્શાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડતી હતી. સહભાગીઓનું મૂલ્યાંકન બે જ્યુરી રાઉન્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મૂલ્યાંકન માપદંડ નવીનતા, વ્યવહારિકતા અને અમલીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા હતા.
આ કાર્યક્રમનું સમાપન બંને શ્રેણીઓમાં ઉત્કૃષ્ટ ટીમોને સન્માનિત કરીને એવોર્ડ સમારોહ સાથે થયું. સોફ્ટવેર કેટેગરીમાં, પ્રથમ પુરસ્કાર એલ.ડી. કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગની ટીમ ડીપ ડિફેન્ડર્સને, બીજો પુરસ્કાર એલ.ડી. કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગની ટીમ ફૂડિફાયને અને ત્રીજો પુરસ્કાર ગુજરાત લો સોસાયટીની ટીમ ટેક સેન્ટિનલ્સને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. હાર્ડવેર કેટેગરીમાં, પ્રથમ પુરસ્કાર શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલની ટીમ CREWD, બીજો પુરસ્કાર શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલની ટીમ કલ્ચર ક્રાફ્ટર અને ત્રીજો પુરસ્કાર શ્રીમતી ચંદાબેન મોહનભાઈ પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સની ટીમ ટેક ટ્વિન્સને મળ્યો હતો. સમાપન ટિપ્પણી ડો. ઇશાન શર્મા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે સહભાગીઓ, માર્ગદર્શકો, જ્યુરી સભ્યો અને આયોજન ટીમના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી અને સહયોગી શિક્ષણ અને નવીનતા ઇકોસિસ્ટમના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.