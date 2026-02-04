પ્રિયંકા ચોપરાએ ફિલ્મ ‘વારાણસી’ માટે મૂકી હતી આ શરત

‘વારાણસી’ફિલ્મમાં કામ કરતા પહેલા પ્રિયંકા ચોપરાએ દિગ્દર્શક સાથે એક શરત રાખી હતી. મહેશ બાબુ આ શરત સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતાં.
પ્રિયંકા ચોપરા તેની આગામી ફિલ્મ “વારાણસી” માટે સમાચારમાં છે. તે સાત વર્ષ પછી ભારતીય સિનેમામાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. તાજેતરમાં, પ્રિયંકા ચોપરાએ ખુલાસો કર્યો હતો કે એસએસ રાજામૌલી સાથે ફિલ્મ કરવા માટે તેણીએ એક શરત મૂકી હતી. મહેશ બાબુએ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
સિનેમા બ્લેન્ડ સાથેના એક ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રિયંકા ચોપરાએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે એસએસ રાજામૌલીને વારાણસીમાં નૃત્ય કરવાની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી હતી. તેણીએ કહ્યું મેં લગભગ છ વર્ષથી કોઈ ભારતીય ફિલ્મ કરી નથી. તેથી જ્યારે રાજામૌલીએ મને ફોન કરીને કહ્યું,’શું તમને ખબર છે કે આ સ્ત્રી પાત્ર ખરેખર કૂલ છે? તમારે આ કરવું પડશે,’ ત્યારે મેં કહ્યું કે હું તમને એક વિનંતી કરવા માંગુ છું. શું તમે મને નૃત્ય કરવા દેશો? કારણ કે મેં ઘણા સમયથી નૃત્ય કર્યું નથી.’ જોકે, મારે પૂછવું જોઈતું ન હતું, કારણ કે ફિલ્મમાં નૃત્ય છે જ. મહેશ બાબુએ કહ્યું, ‘તે તમારા કારણે છે. તમારા કારણે, મારે પણ નૃત્ય કરવું પડશે.’
મહેશ બાબુએ શું કહ્યું?
ફિલ્મમાં નૃત્ય અંગે મહેશ બાબુએ કહ્યું, “તે અદ્ભુત છે. મને લાગે છે કે અમે ફિલ્મ માટે એક ગીત શૂટ કરી લીધું છે. તે અમારા મનમાં વાગતું રહે છે. પ્રિયંકા હંમેશા તે ગાય છે. આ ગીત ફિલ્મમાં શામેલ કરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે તે નૃત્ય કરવા માંગતી હતી.”
‘વારાણસી’ ક્યારે રિલીઝ થશે?
‘વારાણસી’ ફિલ્મ એક એક્શન-એડવેન્ચર ફિલ્મ છે. દિગ્દર્શક એસએસ રાજામૌલીએ ખુલાસો કર્યો છે કે મહેશ બાબુ એક સિક્વન્સમાં ભગવાન રામની ભૂમિકા ભજવતા જોવા મળશે. આ ફિલ્મ એપ્રિલ 2027 માં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. તેમાં પ્રિયંકા ચોપરા, મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન છે.