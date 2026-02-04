T20 વર્લ્ડ કપમાં IND vs PAK મેચ લઈને નવા રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

પાકિસ્તાન ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ વિવાદ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાંગ્લાદેશના બહાર થયા પછી શરૂ થયો હતો, અને હવે પાકિસ્તાન સરકારે ભારત સામે મેચ ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે, સમાચાર આવી રહ્યા છે કે PCB ચીફ અને પાકિસ્તાન સરકારના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવી બહિષ્કાર અંગેનો પોતાનો નિર્ણય બદલી શકે છે.
શું બાંગ્લાદેશની ચૂંટણી પછી કોઈ ફેરફાર થશે?
બાંગ્લાદેશમાં 12 ફેબ્રુઆરીએ ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ પછી, નકવી ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અંગેનો પોતાનો નિર્ણય બદલી શકે છે. સમાચાર એજન્સી PTI અને બાંગ્લાદેશી મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, બાંગ્લાદેશની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછી, નકવી 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ મેચ માટે સંમત થઈ શકે છે. પીટીઆઈના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, “નકવી ક્રિકેટ પ્રશાસક કરતાં રાજકારણી વધુ છે, જેમને પાકિસ્તાન રાષ્ટ્રીય ટીમની બહુ પરવા નથી. તેઓ થોડી પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ માટે બે દિવસ બાકી છે, અને તે પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. તેઓ જાણે છે કે બહિષ્કારના પરિણામો શું હશે.”
જો પીસીબી ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરે છે તો તેને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. આઈસીસીએ સંકેત આપ્યો છે કે જો પાકિસ્તાન આ મેચ રમવા નહીં આવે, તો ભવિષ્યમાં તેમના માટે પરિસ્થિતિ ખરાબ થશે. તેમને માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં, પરંતુ વિદેશી ખેલાડીઓને પીએસએલમાં રમવા માટે એનઓસી પણ મળશે નહીં.
તેમને આગામી આઈસીસી ટુર્નામેન્ટમાં રમવા પર પ્રતિબંધ પણ લગાવી શકાય છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આઈસીસીમાં કોઈ પણ પાકિસ્તાનના નિર્ણયને સમર્થન આપતું નથી. આઈસીસીએ એમ પણ કહ્યું છે કે તેઓ પીસીબી સાથે આ અંગે ચર્ચા કરવા અને સર્વસંમતિ પર પહોંચવા માંગે છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ સુનિશ્ચિત થાય તે પહેલાં હજુ સમય છે, અને પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.