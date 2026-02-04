મનોજ બાજપેયીની આ ફિલ્મ રિલીઝ પહેલા જ વિવાદમાં ફસાઈ

ફિલ્મ ‘ઘૂસખોર પંડિત’નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. જેમાં મનોજ બાજપેયી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જાણીએ શું છે આખો મામલો?
મનોજ બાજપેયી ટૂંક સમયમાં ફિલ્મ ‘ઘુસખોર પંડિત’ માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મનું ટીઝર તાજેતરમાં જ રિલીઝ થયું હતું. એક OTT પ્લેટફોર્મે એક કાર્યક્રમમાં 2026 માટેના ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ જાહેર કર્યા હતા, અને આ ફિલ્મ તેમાંથી એક છે. મનોજ બાજપેયી ફિલ્મમાં એક ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીની ભૂમિકા ભજવતા જોવા મળશે. ફિલ્મના ટીઝરના રિલીઝથી વિવાદ થયો છે.
ફિલ્મના ટીઝરમાં શું છે?
ફિલ્મના ટીઝર મુજબ, મનોજ બાજપેયી સિનિયર ઇન્સ્પેક્ટર અજય દીક્ષિતની ભૂમિકા ભજવે છે. તેઓ દિલ્હીમાં પંડિત તરીકે જાણીતા છે. તેઓ 20 વર્ષ પહેલાં સિનિયર ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે પોલીસ દળમાં જોડાયા હતા. તેમના ખરાબ રેકોર્ડ છતાં તેઓ તે પદ પર રહ્યા છે. ફિલ્મમાં તેમના નામને લઈને વિવાદ છે.
યુઝર્સે આ માંગણી કરી છે
સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સનું કહેવું છે કે ફિલ્મનું શીર્ષક એક ચોક્કસ સમુદાયને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યું છે. તેમણે ફેરફારની માંગ કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે જો ફિલ્મનું શીર્ષક બદલવામાં નહીં આવે તો તેઓ તેનો બહિષ્કાર કરશે.
યુઝર્સે ટિપ્પણી કરી કે “નેટફ્લિક્સ મુજબ, આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ નથી હોતો, પરંતુ ભ્રષ્ટાચારનો એક સમુદાય હોય છે.” બીજા યુઝરે લખ્યું, “જો તેઓએ ‘રુશવત’ લખ્યું હોત તો શું થયું હોત?” બીજા યુઝરે લખ્યું,”ફિલ્મનું શીર્ષક બદલો નહીંતર અમે તેનો બહિષ્કાર કરીશું.” અન્ય એક યુઝરે લખ્યું,”નેટફ્લિક્સ, શું તમે પાગલ થઈ ગયા છો? શું તમે સમાજના એક વર્ગને બદનામ કરવા માટે આવા જાતિવાદી નામનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો?”
“ઘૂસખોર પંડિત” ના કલાકારોની વાત કરીએ તો રિતેશ શાહ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં નુસરત ભરૂચા, સાકિબ સલીમ, અક્ષય ઓબેરોય, દિવ્યા દત્તા, શ્રદ્ધા દાસ અને કીકુ શારદા પણ છે. ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.