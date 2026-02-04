ટ્રકમાં ખાતરની થેલીઓ નીચેથી લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ પકડાયો

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર પોલીસની સ્થાનિક ગુના શાખા (એલ.સી.બી.) એ ચોટીલા-સાયલા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પાર્ક કરેલા ટ્રકમાંથી ૮૫.૬૬ લાખ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ દારૂ ખાતરની થેલીઓ નીચે છુપાવીને લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. વાહન અને અન્ય વસ્તુઓ સહિત જપ્ત કરાયેલી મિલકતની કુલ કિંમત ૧.૦૬ કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.દારૂબંધી સંબંધિત ગુનાઓ સામે કાર્યવાહી વધારવા માટે એસ. પી. પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશો પર એલસીબીને મળેલી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. માહિતી મુજબ ચોટીલા તાલુકાના સાંગણી ગામ જંકશન પાસે ગોપાલ હોટલના કમ્પાઉન્ડમાં પાર્ક કરાયેલી એક ટ્રક દારૂનો ગેરકાયદેસર જથ્થો લઈ જઈ રહી હતી. નિયમિત હાઇવે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર જે. વાય. પઠાણની આગેવાની હેઠળ એલસીબી ટીમે કર્મચારીઓ સાથે મળીને સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો હતો. ટ્રકની ઝીણવટભરી તપાસમાં ખાતરની થેલીઓ નીચે છુપાવેલી ૧૧,૪૯૬ બોટલ વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો.

પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓમાં ૮૫,૬૬,૮૦૦ રૂપિયાની વિદેશી દારૂની બોટલો, ૨૦ લાખ રૂપિયાની કિંમતનું ટ્રક ટ્રેલર, ૬૭,૫૦૦ રૂપિયાની ૨૨૫ થેલી ખાતર, ૫૦૦ રૂપિયાની કિંમતનો મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સંબંધિત સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓની કુલ કિંમત ૧,૦૬,૩૪,૮૦૦ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.

જપ્તીની પુષ્ટિ કરતા ડેલુએ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર દારૂના પરિવહનને રોકવા માટે જિલ્લા પોલીસ હાઇવે પર કડક દેખરેખ રાખી રહી છે. “ચોક્કસ માહિતીના આધારે, એલસીબી ટીમે દારૂબંધી કાયદાના ઉલ્લંઘનમાં ખસેડવામાં આવી રહેલા વિદેશી દારૂના મોટા જથ્થાને સફળતાપૂર્વક અટકાવ્યો હતો. આ રેકેટમાં સામેલ તમામ લોકોને ઓળખવા અને પકડવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે,” તેમણે જણાવ્યું હતું.

ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં દારૂના કન્સાઇનમેન્ટ મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવામાં સંડોવાયેલા ટ્રક ડ્રાઇવર, વાહન માલિક અને અજાણ્યા લોકો સામે દારૂબંધી કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. બધા આરોપીઓ હાલમાં ફરાર છે, અને તેમને શોધી કાઢવા અને આ કામગીરી પાછળના નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે પોલીસ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં ગેરકાયદેસર દારૂની હેરફેર સામે સતત અમલીકરણ વચ્ચે આ જપ્તી કરવામાં આવી છે.

તાજેતરના એક કિસ્સામાં, સુરત જિલ્લામાં રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર એક હોટલ કમ્પાઉન્ડમાં પાર્ક કરેલા ટ્રકમાંથી લગભગ રૂ. 1.79 કરોડનો વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

