શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલમાં વાર્ષિક કાર્યક્રમનો આરંભ

અમદાવાદ: શેલામાં આવેલ શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલમાં પ્રાયમરી ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ માટે પાંચ દિવસીય વાર્ષિક કાર્યક્રમ જૂનિયર “પ્રભાત” નો આરંભ થયો છે.જેમાં ધોરણ એકથી ધોરણ પાંચના લગભગ બે હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. જ્યારે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં પેરેન્ટસ પણ હાજરી આપી રહ્યા છે.“પ્રભાત” જૂનિયરમાં યોગ, નાટક, સ્વરક્ષણ જેવી પરંપરાગત તેમજ લીડર્સ ઈન મી, કુકરી, જી.કે., ટેક્નોવિઝાર્ડ જેવી સર્જનાત્મક અને શૈક્ષણિક વિષયોને આવરી લેતી 14 જેટલી આંતરિક સ્ટુડન્ટસ ક્લબ્સ ભાગ લઈ રહી છે.આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જૂનિયર વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને મોડેલો દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક તેમની પ્રતિભા દર્શાવી રહ્યા છે. જ્યારે પેરેન્ટસ અને અન્ય મુલાકાતીઓ જૂનિયર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રદર્શિત સર્જનાત્મકતા, પ્રયાસ અને આત્મવિશ્વાસની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.જી.કે. ક્લબના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ‘અવર હેરિટેજ એન્ડ ધેર વર્લ્ડ પેરેલલ્સ’ થીમ આધારિત મોડેલ્સ કે જેમાં ભારતના ગેટ વે ઓફ ઇન્ડિયા, હવા મહેલ, ચાર મિનાર જેવી સાત ઐતિહાસિક ઈમારતો અને તેના પરથી પ્રેરિત થઈ વિશ્વના અન્ય દેશોમાં બનાવવામાં આવેલી ઈમારતોના મોડેલ્સ અને ચિત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જે મુલાકાતીઓના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા.