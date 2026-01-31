મુનિર સાથે વિશ્વમાં ભીખ માગતા આવે છે શરમઃ શહબાઝ શરીફ

ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફે પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું છે કે જ્યારે તેમને પોતાના દેશ માટે વિશ્વમાં કર્જ (લોન) માગવા ફરવું પડે છે, ત્યારે તેમને ભારે શરમ અનુભવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફીલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીર સાથે મળીને વિદેશી મદદ માગવી દેશના આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચાડે છે.
ઇસ્લામાબાદમાં મોટા નિકાસકારો અને વેપારીઓ સાથે વાતચીત દરમિયાન તેમણે કહ્યું છે કે કર્જનો ભાર દેશની ગૌરવ અને પ્રતિષ્ઠા પર ભારે પડી રહ્યો છે અને હવે નવી આર્થિક યોજનાઓની જરૂર છે.
અમે ઘણી બાબતોને ના પણ કહી શકતા નથી
તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે ફીલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીર અને હું વિશ્વમાં ફરીને પૈસાની ભીખ માગીએ છીએ, ત્યારે અમને બહુ શરમ લાગે છે. કર્જ લેવું આપણા આત્મસન્માન પર ભારે બોજ છે. અમે શરમથી માથું ઝુકાવીએ છીએ. તેઓ જે કેટલીક બાબતો કહે છે, જેને અમે કરવા નથી ઈચ્છતા, તેને પણ અમે ના કહી શકતા નથી.
પાકિસ્તાન પોતાના દેશના ખર્ચ ચલાવવા માટે મોટા પાયે IMFની મદદ પર નિર્ભર છે અને પહેલેથી જ ભારે કર્જમાં હોવા છતાં વધુ કર્જ લેવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે.
શહબાઝે ચીન અને આરબ દેશોની કરી પ્રશંસા
શહબાઝ શરીફે પાકિસ્તાનને ‘હંમેશાં સાથે આપનારા મિત્ર’ ચીનની પ્રશંસા કરી તેમ જ સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ અને કતારનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું હતું કે આ દેશો સારા અને ખરાબ બંને સમયમાં પાકિસ્તાનનો સાથ આપે છે, ભલે પરિસ્થિતિ જેવી પણ હોય.
પાકિસ્તાનની આર્થિક મદદ મોટા ભાગે આ દેશો પર નિર્ભર છે, જે વિદેશી ચલણ ભંડારને સ્થિર રાખવામાં અને દેશને દેવાળિયું થવાથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં ચીન અને આરબ દેશોએ પાકિસ્તાનને ભારે કર્જ આપ્યું છે અને આ જ કારણ છે કે પાકિસ્તાન કોઈ પણ કિંમતે આ દેશોના વિરોધમાં બોલતું નથી.