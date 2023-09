ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદના પગલે અનેક ટ્રેન રદ્દ

ગુજરાતભરમાં ફરી મેઘરાજા ધોધમાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે વેસ્ટર્ન રેલવે વડોદરા ડિવિઝનના ભરૂચ-અંકલેશ્વર સેક્શનમાં બ્રિજ નંબર 502 પર પાણીનું સ્તર ખતરાના નિશાનથી ઉપર હોવાથી ટ્રેન વ્યવહારને અસર થઈ છે. જેના કારણે 18.09.2023 ના રોજ અમદાવાદ ડિવિઝનની નીચેની ટ્રેનોને અસર થઈ છે.

ભારે વરસાદના કારણે 18મી સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ આ ટ્રેનો સંપૂર્ણપણે રદ

પશ્ચિમ રેલવેના બાજવા-વડોદરા યાર્ડની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિક લાઇનમાં ટેક્નિકલ ખામીને પગલે અમદાવાદથી ઉપડતી અને પસાર થતી 14થી વધુ ટ્રેનો બેથી 6 કલાક સુધી મોડી થતાં મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડયો હતો. અનેક ટ્રેનોને જુદા જુદા સ્ટેશનો પર ઊભી રાખી દેવામાં આવી હતી. રેલવે દ્વારા મુસાફરોને યોગ્ય કારણ અને કેટલો સમય થશે તે અંગેની વિગતો ન મળતા રોષે ભરાયા હતા. ટ્રેનોના શિડયુલ ખોરવાતા અમદાવાદ-વડોદરા વચ્ચેની ઇન્ટરસિટી અને મેમુ ટ્રેનને પણ રદ કરવાની ફરજ પડી હતી. જ્યારે અમદાવાદથી મુંબઈ જતી કર્ણાવતી એકસ.ને વાપી, ભુજ – દાદર એક્સ.ને પણ વલસાડ સુધી અને જામનગર વડોદરા ઇન્ટરસિટીને આણંદ સુધી શોર્ટ ટર્મિનેટ કરાઈ હતી.

Most of Ankleshwar town is under water up to first-floor height due to the Narmada River flood. Thousands of parked vehicles across the town in water. #Bharuchfloods #GujaratRain #Ankleshwar pic.twitter.com/sIpaJDlJe5

— Darpan Solanki (@DarpanDHS16) September 18, 2023