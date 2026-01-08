SEBIએ 2024 બ્લોક ટ્રેડ પર BofAમાંથી ગુપ્ત માહિતી લીક થઈ હોવાનું શોધી કાઢ્યું: રિપોર્ટ

નવી દિલ્હી: મૂડી બજાર નિયમનકાર સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI)એ શોધી કાઢ્યું છે કે બેંક ઓફ અમેરિકા (BofA)ના એકમએ $180 મિલિયનના બ્લોક વેચાણ વિશેની બિન-જાહેર માહિતી અયોગ્ય રીતે શેર કરી હતી અને તપાસકર્તાઓને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા. એક અહેવાલમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે.સેબીની નવેમ્બર શો-કોઝ નોટિસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે બેંકની ડીલ ટીમે 2024માં આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ AMC શેરના વેચાણની કિંમત-સંવેદનશીલ વિગતો એક્ઝિક્યુશન ટીમની બહારના કર્મચારીઓને જાહેર કરી હતી. બાદમાં તપાસકર્તાઓને ખોટા નિવેદનો આપ્યા હતા. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના અહેવાલમાં આ બાબતથી પરિચિત લોકોને ટાંકીને આ માહિતી જણાવવામાં આવી છે.
નિયમનકારે ગુપ્ત મૂડી બજાર વ્યવહારોના લીકને રોકવા માટે પૂરતા રક્ષણાત્મક પગલાંનો અભાવ હોવાનો પણ આરોપ મૂક્યો હતો. બેંક ઓફ અમેરિકા SEBIના આરોપોનો જવાબ તૈયાર કરી રહી છે અને ખોટી વાત સ્વીકાર્યા વિના કે નકાર્યા વિના કરોડો ડોલરના સમાધાનની માગ કરે તેવી અપેક્ષા છે, એમ તેમાં જણાવાયું છે.
ભારત અને અન્ય ઘણા બજારોમાં જાહેરાતો પહેલાં બિન-જાહેર માહિતી શેર કરવી ગેરકાયદેસર છે. કારણ કે આવી માહિતીના વિશેષાધિકૃત પક્ષો અપેક્ષિત કિંમતના ફેરફારોથી નફો મેળવી શકે છે. બેંકે સેબીને આપેલા તેના અગાઉના ખાતામાં સુધારો કર્યો અને નોન-ડીલ ટીમ સ્ટાફ અને રોકાણકારો વચ્ચેના સંદેશાવ્યવહાર દર્શાવતા રેકોર્ડ રજૂ કર્યા, અહેવાલમાં નોંધાયું છે. બેંક ઓફ અમેરિકા અને સેબીએ તાત્કાલિક અહેવાલનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે 2024માં લીકનો આરોપ લગાવતી વ્હિસલબ્લોઅર ફરિયાદ નોંધાવી હતી, પરંતુ બેંકના પ્રવક્તાએ ત્યારબાદ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તેને દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. નવેમ્બર 2023માં, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ FEMAના વિભાગો દ્વારા તેને મળેલી સત્તાઓ હેઠળ બેંક ઓફ અમેરિકા પર દંડ લાદ્યો હતો. બેંક ઓફ અમેરિકાને FEMA 1999ની લિબરલાઈઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ હેઠળ રિપોર્ટિંગ આવશ્યકતાઓ પર સૂચનાઓનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો.
બજાર નિયમનકારે સપ્ટેમ્બરમાં સ્વાન LNG ના CEO અને સ્વાન કોર્પ (અગાઉ સ્વાન એનર્જી લિમિટેડ) ના નિયુક્ત વ્યક્તિ રાહુલ શર્મા પર આંતરિક વેપારના ઉલ્લંઘન બદલ 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ લાદ્યો હતો. સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શર્માએ 1 સપ્ટેમ્બરથી 30 નવેમ્બર, 2023 દરમિયાન સ્વાન કોર્પના શેરમાં ટ્રેડિંગ અને કોન્ટ્રા-ટ્રેડિંગ કર્યું હતું, જેનાથી 30.25 લાખ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો થયો હતો.