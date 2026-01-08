 શ્રીનગરમાં માઈનસ ૫.૧ ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન સાથે સિઝનની સૌથી ઠંડી રાત 

શ્રીનગર: શહેરમાં ગુરુવારે માઈનસ ૫.૧ ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન સાથે આ સિઝનની સૌથી ઠંડી રાત નોંધાઈ. સ્થાનિક હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર મુખ્તાર અહેમદે જણાવ્યું હતું કે, “માઈનસ ૫.૧ ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન સાથે, શહેરમાં આજે આ સિઝનનું સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે.”
ગુલમર્ગમાં માઈનસ ૯.૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને પહેલગામમાં માઈનસ ૮.૬ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે. જમ્મુ શહેરમાં ૭.૧ ડિગ્રી, કટરા શહેરમાં ૪.૧, બટોટમાં ૨.૮, બનિહાલ ૩.૭ અને ભદરવાહમાં માઈનસ ૩.૪ રાત્રિનું સૌથી ઓછું તાપમાન રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે ૨૦ જાન્યુઆરી સુધી ઠંડા, શુષ્ક હવામાનની આગાહી કરી હોવાથી, આગામી મહિનાઓમાં દુષ્કાળના ભયથી કાશ્મીરમાં લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે.
૨૧ ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલ ૪૦ દિવસનો કઠોર શિયાળોનો સમયગાળો, જેને ‘ચિલ્લાઈ કલાન’ કહેવામાં આવે છે, તે ૩૦ જાન્યુઆરીએ સમાપ્ત થશે. આ ૪૦ દિવસના સમયગાળા દરમિયાન ભારે હિમવર્ષા જ પર્વતોમાં બારમાસી પાણીના જળાશયોને ભરે છે. આ બારમાસી પાણીના જળાશયો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન વિવિધ નદીઓ, નાળાઓ, ઝરણા, તળાવો અને કુવાઓને ટકાવી રાખે છે.
ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં બરફવર્ષા ઝડપથી પીગળી જાય છે અને લાંબા સમય સુધી ટકી શકતી નથી. આમ, ચિલ્લાઈ કલાનમાં ભારે બરફવર્ષા ઉનાળાના મહિનાઓમાં આફતનું કારણ બને છે. એ ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે કે આ શિયાળાના લગભગ અડધા ભાગમાં, શ્રીનગર શહેરમાં આ ઋતુનો પહેલો બરફવર્ષા થયો નથી.
ઠંડા, શુષ્ક હવામાનને કારણે ખીણમાં ફેફસાં અને હૃદય સંબંધિત વિવિધ બીમારીઓ પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. ડોકટરોએ છાતી અને હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોને સાવધાની રાખવા અને સવારની ઠંડીથી બચવા માટે સવારે ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપી છે. કાશ્મીરીઓ શિયાળાની તીવ્ર ઠંડીથી પોતાને બચાવવા માટે ‘ફેરન’ નામના ટ્વીડ ઓવરગાર્મેન્ટ ઉપરાંત ઊની જર્સી, ટોપી અને મફલર સહિત ગરમ કપડાં પહેરી રહ્યા છે.
ગુરુવારે ખીણમાં સ્વચ્છ આકાશમાં શિયાળાનો નબળો સૂર્ય ચમક્યો. સ્વચ્છ તડકો હોવા છતાં, શિયાળાના સૂર્યએ ખીણમાં સવારને ગરમ કરવાનો બિનઅસરકારક પ્રયાસ કર્યો.