મણિપુરના નોનીમાં સ્કૂલ બસનો અકસ્માત, 7 વિદ્યાર્થીઓના મોત, 40થી વધુ ઘાયલ

મણિપુરના નોની જિલ્લામાં બુધવારે થામ્બલાનુ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલની બસ પલટી જતાં સાત વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા હતા અને 40 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. રાજ્યની રાજધાની ઇમ્ફાલથી લગભગ 55 કિમી દૂર પહાડી જિલ્લાના લોંગસાઇ વિસ્તાર પાસે ઓલ્ડ કચર રોડ પર આ અકસ્માત થયો હતો. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ બે બસમાં નોની જિલ્લાના ખાપુમ માટે વાર્ષિક શાળા અભ્યાસ પ્રવાસ પર ગયા હતા.

Seven students died and 40 others were injured in a school bus accident on the Old Cachar Road in Noney district of Manipur today. All possible help and assistance will be provided. Rs 5 lakh each from CM's Relief Fund will be given to the families of the deceased students: CM — ANI (@ANI) December 21, 2022

પોલીસે જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થિનીઓ જે બસમાં મુસાફરી કરી રહી હતી તેના ડ્રાઈવરે કાબૂ ગુમાવ્યો, જેના કારણે બસ પલટી ગઈ. પોલીસને અકસ્માતની માહિતી મળતા જ તેમણે તાત્કાલિક સ્થળ પર મદદની વ્યવસ્થા શરૂ કરી દીધી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીનીઓને સારવાર માટે રાજધાની ઈમ્ફાલ લઈ જવામાં આવી રહી છે.

મણિપુરના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું

ટ્વીટર પર બસ અકસ્માતનો વિડીયો શેર કરતા મણિપુરના મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહે લખ્યું, “આજે જૂના કચર રોડ પર શાળાના બાળકો સાથે થયેલા અકસ્માત વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. એસડીઆરએફ, મેડિકલ ટીમ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય બચાવ કામગીરીનું સંકલન કરવા ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. હું બસમાં સવાર દરેકની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરું છું.સીએમ બિરેન સિંહે મૃતક વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને 5-5 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી છે.

In view of a school bus accident due to morning fog/mist, schools should not conduct excursions till 10th Jan 2023 to avoid any untoward incidents: Directorate of Education, Govt of Manipur pic.twitter.com/mdBk2bDmEw — ANI (@ANI) December 21, 2022

આસામના મુખ્યમંત્રીએ સૂચના આપી

સોમવારે, આસામના મુખ્ય પ્રધાન હિમંતા બિસ્વા સરમાએ જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓને આગામી વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 20% જેટલા અકસ્માતો ઘટાડવા માટે માર્ગ સલામતીના પગલાં લેવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. સોમવારે, તેમણે માર્ગ સલામતીના અમલીકરણ માટે લેવાયેલા પગલાં અને રાજ્ય સરકારના મુખ્ય કાર્યક્રમ ઓરુનોડોઈની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.

President Murmu expresses condolences at the loss of lives in the Manipur school bus accident, which claimed 9 lives. "The loss of precious young lives is distressing. My deepest condolences to the bereaved families. I pray for speedy recovery of the injured," says President. pic.twitter.com/pEmRlrJ0Ej — ANI (@ANI) December 21, 2022

ગુવાહાટીમાં, મુખ્યમંત્રીએ વિડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ડેપ્યુટી કમિશનરો, પોલીસ અધિક્ષકો અને અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. જીવલેણ ઘટનાઓને ઘટાડવા માટે કડક માર્ગ સલામતીના પગલાંના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, સરમાએ ડીસી અને એસપીને માર્ગ સલામતી પ્રોટોકોલનો સખત અમલ કરવા નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે મહત્વપૂર્ણ રાજ્ય માર્ગો અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર પેટ્રોલિંગ વધારવા આહવાન કર્યું હતું, ઉપરાંત બાઇક સ્ટંટ, સ્પીડિંગ અને દારૂ પીને ડ્રાઇવિંગ કરવા સામે પગલાં લેવા જણાવ્યું હતું.