T20 વર્લ્ડ કપ 2024નું શેડ્યૂલ જાહેર

T20 વર્લ્ડ કપ 2024 શેડ્યૂલ: T20 વર્લ્ડ કપ આ વર્ષે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને યુએસએમાં રમાશે. રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટના વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ ખૂબ જ ઝડપી ગતિએ થઈ રહી છે. આઈસીસીએ વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં પ્રથમ વખત 20 ટીમો ભાગ લેવા જઈ રહી છે. જ્યાં તમામ ટીમોને ચાર ગ્રૂપમાં વહેંચવામાં આવી છે, ત્યાં દરેક ગ્રૂપમાં કુલ પાંચ ટીમો હશે. ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચ 01 જૂને રમાશે. ફાઇનલ મેચ 29 જૂને રમાવાની છે. વિશ્વ કપની તમામ મેચો કુલ 9 સ્થળોએ રમાશે. કુલ 55 મેચોનું આયોજન થવાનું છે. ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચ 1 જૂનથી યુએસએ અને કેનેડા વચ્ચે રમાશે. ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ મુજબ ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાન એક જ ગ્રુપનો ભાગ છે.

Get ready for the ultimate cricket carnival in the West Indies and the USA 🥁

Unveiling the fixtures for the ICC Men’s T20 World Cup 2024 🗓️ 🤩#T20WorldCup | Details 👇

— ICC (@ICC) January 5, 2024