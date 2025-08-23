ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અંગે સંજય રાઉતે પીએમ મોદીને પત્ર લખ્યો

શિવસેના (UBT) ના સાંસદ સંજય રાઉતે પાકિસ્તાન સાથેની ક્રિકેટ મેચ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને તેને અમાનવીય પગલું ગણાવ્યું છે. તેમણે આ સંદર્ભમાં પીએમ મોદીને પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં તેમણે લખ્યું છે કે જ્યારે તમે કહો છો કે લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી, તો પછી એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમવાની તૈયારી કેમ કરવામાં આવી રહી છે? હવે, શું લોહી અને ક્રિકેટ એકસાથે વહેશે? સંજય રાઉતે આ પગલાની નિંદા કરી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર પત્ર શેર કર્યો

સંજય રાઉતે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો પત્ર શેર કર્યો અને લખ્યું,માનનીય પ્રધાનમંત્રી, પહેલગામ હુમલામાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોનું લોહી હજુ સુકાયું નથી, અને તેમના પરિવારોના આંસુ હજુ બંધ થયા નથી. છતાં, પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ મેચ રમવી અમાનવીય છે!

સંજય રાઉતે પોતાના પત્રમાં લખ્યું, એવા સમાચાર છે કે કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રાલયે એશિયા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચોને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. તે દેશના લોકો માટે ખૂબ જ દુઃખદ છે. તે સ્પષ્ટ છે કે વડા પ્રધાન અને ગૃહ મંત્રાલયની સંમતિ વિના આ શક્ય ન હોત.

હું તમારી સમક્ષ દેશભક્ત નાગરિકોની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યો છું:-

તમે કહો છો કે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું થયું નથી. જો સંઘર્ષ હજુ પણ ચાલુ છે, તો આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ કેવી રીતે રમી શકીએ?

પહેલગામ હુમલો એક પાકિસ્તાની આતંકવાદી જૂથ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જેણે 26 મહિલાઓના સિંદૂર લૂછી નાખ્યા હતા. શું તમે તે માતાઓ અને બહેનોની લાગણીઓ પર વિચાર કર્યો છે?

શું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ધમકી આપી છે કે જો આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ નહીં રમીએ તો વેપાર બંધ કરી દેશે?

તમે જાહેર કર્યું હતું કે “લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી.” હવે, શું લોહી અને ક્રિકેટ એકસાથે વહી શકે?

પાકિસ્તાન સામેની મેચો પર મોટા પાયે સટ્ટાબાજી અને ઓનલાઈન જુગાર ચાલી રહ્યો છે, જેમાં ઘણા ભાજપના સભ્યો સંડોવાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. ગુજરાતના એક અગ્રણી વ્યક્તિ જય શાહ હાલમાં ક્રિકેટ બાબતો સંભાળી રહ્યા છે. શું ભાજપને આમાં કોઈ ખાસ નાણાકીય લાભ મળી રહ્યો છે?

પોતાના પત્રમાં આ બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી, સંજય રાઉતે આગળ લખ્યું,માનનીય પ્રધાનમંત્રી, પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમવું એ ફક્ત આપણા સૈનિકોની બહાદુરીનું અપમાન નથી, પરંતુ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી સહિત કાશ્મીર માટે પોતાનો જીવ આપનારા દરેક શહીદનું પણ અપમાન છે. આ મેચો દુબઈમાં યોજાઈ રહી છે. જો આ મેચો મહારાષ્ટ્રમાં હોત, તો બાળાસાહેબ ઠાકરેની શિવસેનાએ તેમાં ખલેલ પહોંચાડી હોત. હિન્દુત્વ અને દેશભક્તિને બદલે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટને પ્રાથમિકતા આપીને, તમે દેશવાસીઓની લાગણીઓને તુચ્છ બનાવી રહ્યા છો. શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) તમારા નિર્ણયની નિંદા કરે છે.

