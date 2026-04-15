સમ્રાટ ચૌધરીનું રાજતિલક

બિહારમાં રાજકીય ઉલટફેર બાદ ભાજપના નેતા સમ્રાટ ચૌધરી બુધવારે સવારે ૧૧ વાગ્યે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે. તેઓ બિહારના પ્રથમ ભાજપના મુખ્યમંત્રી બનશે. તેમની સાથે જેડીયુના વિજય ચૌધરી અને વિજેન્દ્ર યાદવ પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. નીતિશ કુમારના રાજીનામા બાદ એનડીએ દ્વારા સમ્રાટ ચૌધરીને નેતા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવશે.
તારાપુરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા સમ્રાટ ચૌધરીએ મંગળવારે સાંજે રાજ્યપાલ સૈયદ અતા હસનૈન સાથે મુલાકાત કરીને સરકાર રચવાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો. બિહારમાં ભાજપના અસ્તિત્વ કાળથી અત્યાર સુધી પક્ષ હંમેશા સહયોગી તરીકે જ રહ્યો છે, પરંતુ આ વખતે જે પ્રકારે સમીકરણો બદલાયા છે તેણે સમ્રાટ ચૌધરીને મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સુધી પહોંચાડ્યા છે. આ રાજકીય ઘટનાક્રમ માત્ર બિહાર જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય રાજકારણ માટે પણ મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
સમ્રાટ ચૌધરીની સાથે જેડીયુના બે દિગ્ગજ નેતાઓ વિજય ચૌધરી અને વિજેન્દ્ર યાદવ પણ શપથ લેશે તેવી માહિતી મળી રહી છે. વિજય ચૌધરી નીતિશ કુમારના અત્યંત નજીકના માનવામાં આવે છે અને તેઓ અગાઉ વિધાનસભા અધ્યક્ષ તેમજ મંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. જો તેઓ ડેપ્યુટી સીએમ બનશે તો તે તેમની કારકિર્દીનો નવો પડાવ હશે. તેવી જ રીતે વિજેન્દ્ર યાદવ પણ ૧૯૯૦થી રાજકારણમાં સક્રિય છે અને ઉર્જા મંત્રી જેવી મહત્વની જવાબદારીઓ સંભાળી ચૂક્યા છે. આ ત્રણેય નેતાઓ વચ્ચે એક ખાસ સમાનતા એ છે કે તેઓએ પોતાના રાજકીય સફરની શરૂઆત અન્ય પક્ષોથી કરી હતી અને સમય જતાં વર્તમાન પક્ષમાં જોડાયા છે.
સમ્રાટ ચૌધરીના રાજકીય સફર પર નજર કરીએ તો તેમણે આરજેડી (RJD) થી શરૂઆત કરી હતી અને ત્યારબાદ ‘હમ’ પાર્ટી અને જેડીયુમાં રહ્યા બાદ ભાજપમાં જોડાયા હતા. વિજય ચૌધરીએ કોંગ્રેસથી શરૂઆત કરી હતી, જ્યારે વિજેન્દ્ર યાદવે અવિભાજિત જનતા દળથી સફર શરૂ કર્યો હતો. આ ત્રણેય નેતાઓનો બહોળો વહીવટી અનુભવ નવી સરકાર માટે પાયારૂપ સાબિત થશે. શરૂઆતમાં માત્ર આ ત્રણ નેતાઓ જ શપથ લેશે અને ત્યારબાદ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવશે જેમાં ભાજપ અને જેડીયુના અન્ય સભ્યોને સ્થાન અપાશે.