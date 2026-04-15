IPL 2026 : ચેન્નાઈએ કોલકાતાને 32 રને હરાવ્યું

આઈપીએલ 2026ની 22મી મેચમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને 32 રને હરાવ્યું છે. ચેન્નઈએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 192 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં સંજુ સેમસનના 48 અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસના 41 રન મુખ્ય હતા. લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી કેકેઆરની ટીમ માત્ર 160 રન જ બનાવી શકી હતી. સીએસકેની આ જીતનો અસલી હીરો નૂર અહમદ રહ્યો હતો, જેણે માત્ર 7 બોલના ગાળામાં 3 મુખ્ય વિકેટો ઝડપીને મેચનો પાસો પલટી નાખ્યો હતો.
મેચની શરૂઆત ચેન્નઈ માટે આશાસ્પદ રહી નહોતી કારણ કે કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ માત્ર 7 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. જોકે, ત્યારબાદ સંજુ સેમસન અને યુવા ખેલાડી આયુષ મ્હાત્રેએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરીને પાવરપ્લેમાં જ સ્કોરને વેગ આપ્યો હતો. આયુષ મ્હાત્રેએ માત્ર 17 બોલમાં અણનમ 38 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે સંજુ સેમસને 32 બોલમાં 48 રન બનાવીને મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો. મિડલ ઓર્ડરમાં ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 41 રન અને સરફરાઝ ખાને 23 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું, જેના કારણે ચેન્નઈ 20 ઓવરમાં 192 રનના પડકારજનક સ્કોર સુધી પહોંચી શક્યું હતું. શિવમ દુબેએ પણ અંતમાં 13 રન ઉમેર્યા હતા.
193 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની રણનીતિ ફરી એકવાર નિષ્ફળ સાબિત થઈ હતી. કેકેઆરે આ મેચમાં પોતાની ઓપનિંગ જોડી બદલી હતી, પરંતુ પરિણામમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. ફિન એલન માત્ર 1 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો હતો. અજિંક્ય રહાણેની જગ્યાએ ઓપનિંગમાં આવેલા સુનિલ નરેને 17 બોલમાં 24 રન ફટકાર્યા હતા, જ્યારે કેપ્ટન રહાણેએ 22 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા હતા. અંગકૃષ રઘુવંશીએ 19 બોલમાં 27 રન બનાવીને થોડી આશા જગાડી હતી, પરંતુ મિડલ ઓવર્સમાં કેકેઆરની બેટિંગ લાઈનઅપ પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી.
મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ 11મી ઓવરમાં આવ્યો જ્યારે અફઘાનિસ્તાનના સ્પિનર નૂર અહમદે પોતાની જાદુઈ બોલિંગથી કેકેઆરને ચોંકાવી દીધું હતું. 11મી ઓવરના પ્રથમ બોલે નૂર અહમદે સેટ બેટ્સમેન અને કેકેઆરના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેને આઉટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ બીજા જ બોલે રાઉન્ડ ધ વિકેટ આવીને કેમેરોન ગ્રીનને ક્લીન બોલ્ડ કરીને સીએસકેને મોટી સફળતા અપાવી હતી. નૂર અહમદની ઘાતક બોલિંગ અહીં જ ન અટકી, તેણે 13મી ઓવરમાં વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રિંકુ સિંહને પણ આઉટ કરીને કેકેઆરની જીતની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું. નૂર અહમદે તેના 4 ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 21 રન આપીને 3 મહત્વની વિકેટો ઝડપી હતી.
આ જીત સાથે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે સાબિત કરી દીધું છે કે તેઓ કેમ આ ટુર્નામેન્ટની સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક છે. નૂર અહમદના તે ‘7 બોલ’ જેમાં તેણે 3 વિકેટ ઝડપી, તે આખી મેચનું પરિણામ બદલવા માટે પૂરતા હતા. બીજી તરફ કોલકાતા માટે હવે પ્લેઓફની રેસ અત્યંત મુશ્કેલ બની ગઈ છે. કેકેઆરના બેટ્સમેનો સ્પિન સામે લાચાર દેખાયા હતા અને મોટી ભાગીદારી નોંધાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગામી મેચોમાં કેકેઆર કેવી રીતે વાપસી કરે છે અને ચેન્નઈ પોતાની આ જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખવામાં સફળ થાય છે કે કેમ.