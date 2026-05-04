IPL 2026 : પંજાબ કિંગ્સ સામે ગુજરાત ટાઇટન્સની શાનદાર જીત

આઈપીએલ 2026 ની 46 મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે પંજાબ કિંગ્સને 4 વિકેટથી પરાજય આપ્યો છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પંજાબની ટીમે સૂર્યાંશ શેગડેના 57 અને માર્કસ સ્ટોયનિસના 40 રનની મદદથી 163 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ગુજરાત તરફથી સાઈ સુદર્શને 57 રન અને જોસ બટલરે આક્રમક 46 રન બનાવી જીતનો પાયો નાખ્યો હતો. અંતમાં વોશિંગ્ટન સુંદરે 40 રનની ઉપયોગી ઈનિંગ રમીને ટીમને જીત અપાવી હતી. આ જીત સાથે ગુજરાતના પ્લેઓફમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રહી છે.
અમદાવાદની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે રમાયેલા આ મુકાબલામાં પંજાબ કિંગ્સની શરૂઆત ઘણી નબળી રહી હતી. સલામી બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્ય માત્ર 2 બોલમાં 2 રન બનાવીને પેવેલિયન ભેગો થયો હતો, જ્યારે પ્રભસિમરન સિંહ પણ 14 બોલમાં માત્ર 15 રન જ બનાવી શક્યો હતો. જોકે, મધ્યમ ક્રમમાં સૂર્યાંશ શેગડેએ શાનદાર બેટિંગ કરતા 29 બોલમાં 57 રનની તોફાની ઈનિંગ રમી હતી, જેમાં તેણે મેદાનની ચારેબાજુ ચોગ્ગા-છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અનુભવી ઓલરાઉન્ડર માર્કસ સ્ટોયનિસે પણ 31 બોલમાં 40 રનનું યોગદાન આપીને ટીમના સ્કોરને 163 સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી. ગુજરાતના બોલરોએ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ કરીને પંજાબને મોટા સ્કોર સુધી પહોંચતા અટકાવ્યું હતું.
164 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઇટન્સની શરૂઆત સ્થિર રહી હતી. યુવા બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શને ફરી એકવાર પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરતા 41 બોલમાં 57 રનની મેચ વિનિંગ ઈનિંગ રમી હતી. બીજી તરફ જોસ બટલરે પણ આક્રમક અંદાજમાં બેટિંગ કરતા માત્ર 22 બોલમાં 46 રન ફટકારીને પંજાબના બોલરોને દબાણમાં લાવી દીધા હતા. મેચના અંતિમ તબક્કામાં જ્યારે વિકેટો પડવા લાગી ત્યારે વોશિંગ્ટન સુંદરે જવાબદારી પૂર્વક બેટિંગ કરી હતી. સુંદરે 23 બોલમાં 40 રન બનાવીને ટીમને જીતની નજીક પહોંચાડી હતી. ગુજરાતે 19.5 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને 167 રન બનાવીને આ રોમાંચક વિજય મેળવ્યો હતો.
અમદાવાદમાં હવામાનની વાત કરીએ તો 3 મે ના રોજ અહીં તાપમાન 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જેના કારણે ખેલાડીઓ માટે મેદાન પર ટકી રહેવું ઘણું મુશ્કેલ હતું. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 50 ટકા હતું અને પવન 23 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ રહ્યો હતો. આકરી ગરમી હોવા છતાં સ્ટેડિયમમાં મોટી સંખ્યામાં દર્શકો ઉમટી પડ્યા હતા. વરસાદની શક્યતા 0 ટકા હોવાથી મેચમાં કોઈ વિક્ષેપ પડ્યો નહોતો. આ જીત બાદ ગુજરાતના ફેન્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે પંજાબ માટે હવે પછીની મેચો કરો યા મરો જેવી બની ગઈ છે.