બંગાળમાં કોનો થશે રાજ્યાભિષેક? મતગણતરી માટે અભેદ્ય કિલ્લેબંધી

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 ની મતગણતરી આજે યોજાઈ રહી છે, જેના માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા અત્યંત સઘન બનાવવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં મતગણતરી કેન્દ્રો પર CAPF ની 200 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા પર CCTV કેમેરા દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ અગ્રવાલે ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ખાતરી આપતા જણાવ્યું છે કે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી કે તોફાન કરનાર સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રાજકીય પક્ષો અને જનતાને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર પશ્ચિમ બંગાળમાં મતગણતરી કેન્દ્રોની સુરક્ષા માટે ત્રણ-સ્તરીય (Three-tier) સુરક્ષા કવચ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. આ સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ (CAPF) ની 200 કંપનીઓને ખાસ કરીને મતગણતરી કેન્દ્રોની સુરક્ષા માટે વ્યૂહાત્મક રીતે તૈનાત કરવામાં આવી છે. સુરક્ષાના આ ચક્રમાં રાજ્ય પોલીસ, રાજ્ય સશસ્ત્ર પોલીસ અને CAPF મળીને સંયુક્ત રીતે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. મતગણતરી કેન્દ્રોની અંદર અને બહારની દરેક ગતિવિધિ પર નજર રાખવા માટે અત્યાધુનિક CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જેથી પળેપળની હિલચાલ પર કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા નજર રાખી શકાય.
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ અગ્રવાલે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે મતગણતરી માટેની તમામ ટેકનિકલ અને વહીવટી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO), આસિસ્ટન્ટ રિટર્નિંગ ઓફિસર (ARO), કાઉન્ટિંગ એજન્ટ્સ અને સુપરવાઈઝરને અનેકવાર વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી છે જેથી ગણતરીમાં કોઈ ભૂલને અવકાશ ન રહે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે બધું જ નિયમો અને કાયદા મુજબ થશે અને કોઈપણ સ્તરે બેદરકારી જણાશે તો જવાબદાર અધિકારીઓ સામે પણ આકરા પગલાં લેવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે મતગણતરી કેન્દ્રની અંદર હાજર કોઈપણ વ્યક્તિ જો અવરોધ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કરશે અથવા ગેરરીતિમાં સામેલ જણાશે, તો તેની સામે તત્કાલ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અગ્રવાલે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, પોલીસ મહાનિર્દેશક અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અનેક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકો યોજી છે, જેથી કોઈપણ સંભવિત અશાંતિ કે હિંસાને અગાઉથી જ રોકી શકાય. જે રીતે ચૂંટણીના વિવિધ તબક્કાઓ પ્રમાણમાં શાંતિપૂર્ણ રહ્યા હતા, તેવી જ રીતે મતગણતરી પણ નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય તે માટે પંચ કટિબદ્ધ છે.
આ ચૂંટણી પરિણામો માત્ર બંગાળ માટે જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય રાજકારણ માટે પણ અત્યંત મહત્વના માનવામાં આવે છે. રાજકીય પક્ષો, ઉમેદવારો અને તેમના એજન્ટોને પણ ચૂંટણી પંચ દ્વારા શાંતિપૂર્ણ માહોલ જાળવવા માટે ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. રસ્તાઓ પર વિજય સરઘસો અને ભીડ પર પણ કડક નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે જેથી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ બગડે નહીં. સુરક્ષા દળોને પણ હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે જેથી કરીને કોઈ પણ ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં ત્વરિત પ્રતિસાદ આપી શકાય.