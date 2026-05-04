આજે 5 રાજ્યોના મહાસંગ્રામનો ફેંસલો

પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, અસમ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં આજે સવારે 8 વાગ્યાથી વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી શરૂ થઈ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની TMC અને ભાજપ વચ્ચે સીધો જંગ છે, જ્યારે અસમમાં NDA સતત ત્રીજી વખત સત્તામાં આવવાની આશા રાખી રહ્યું છે. કેરળમાં ડાબેરીઓનો ગઢ બચે છે કે કોંગ્રેસ વાપસી કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. તમિલનાડુમાં DMK અને AIADMK વચ્ચેના પરંપરાગત જંગમાં નવા પક્ષોની એન્ટ્રીએ ઉત્તેજના વધારી છે. સુરક્ષાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આજે સાંજ સુધીમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે કે કયા રાજ્યમાં કોના શિરે તાજ સજશે.
પશ્ચિમ બંગાળની વાત કરીએ તો અહીંની 293 બેઠકો માટે કુલ 77 મતગણતરી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ વખતે બંગાળમાં 92.47 ટકા જેવું વિક્રમી મતદાન નોંધાયું છે, જે આઝાદી પછીનું સૌથી વધુ છે. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ચોથી વખત સત્તા કબજે કરવા માટે આશાવાદી છે, જ્યારે ભાજપે અહીં જીતવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું છે. દક્ષિણ 24 પરગણાની ફલતા બેઠક પર ગેરરીતિને કારણે મતદાન રદ કરાયું હતું, જેનું મતદાન 21 મે ના રોજ થવાનું છે, તેથી આ બેઠક સિવાયના પરિણામો આજે જાહેર થશે. ડાબેરીઓ અને કોંગ્રેસનું ગઠબંધન પણ પોતાની રાજકીય જમીન પાછી મેળવવા માટે મરણિયો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
પૂર્વ ભારતના પ્રવેશદ્વાર ગણાતા અસમમાં 126 બેઠકો માટે 40 મતગણતરી કેન્દ્રો પર કડક સુરક્ષા વચ્ચે ગણતરી શરૂ થઈ છે. અહીં સત્તારૂઢ NDA ગઠબંધન હેટ્રિક ફટકારવાની તૈયારીમાં છે, જ્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળનું ગઠબંધન તેમને રોકવા માટે મક્કમ છે. રાજ્યમાં 85.96 ટકા મતદાન થયું છે અને હિમંત બિસ્વા સરમા તથા ગૌરવ ગોગોઈ જેવા દિગ્ગજોનું ભાવિ આજે નક્કી થશે. સુરક્ષા માટે કેન્દ્રીય દળોની 25 કંપનીઓ અને રાજ્ય પોલીસની 93 કંપનીઓ ખડેપગે તૈનાત કરવામાં આવી છે.
દક્ષિણ ભારતના કેરળ રાજ્યમાં રાજકીય ગણિત હંમેશા અલગ રહ્યું છે. અહીં 140 બેઠકો માટે 883 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. સત્તારૂઢ વામ લોકતાંત્રિક મોરચો (LDF) છેલ્લા બે ટર્મથી સત્તામાં છે, જોકે અહીં દર પાંચ વર્ષે સત્તા બદલાવાની પરંપરા રહી છે. કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળનો UDF આ પરંપરાને આધારે સત્તામાં વાપસીની આશા રાખી રહ્યો છે. જો ડાબેરીઓ આ ચૂંટણી હારશે, તો ભારતીય રાજકારણમાં તે એક મોટો વળાંક હશે કારણ કે તેઓ દેશના કોઈ પણ રાજ્યમાં સત્તામાં નહીં હોય. ભાજપ પણ અહીં પોતાનું ખાતું ખોલાવવા અને બેઠકો વધારવા માટે સક્રિય દેખાઈ રહ્યું છે.
તમિલનાડુમાં દ્રવિડ રાજનીતિનો નવો અધ્યાય આજે લખાશે. 234 બેઠકો પર 62 મતગણતરી કેન્દ્રો પર ગણતરી ચાલી રહી છે. DMK સતત બીજી વાર સરકાર બનાવીને ઇતિહાસ રચવા માંગે છે, પરંતુ AIADMK અને અભિનેતા વિજયની નવી પાર્ટી તેમજ સીમનની પાર્ટીએ ચૂંટણીને મલ્ટિ-કોર્નર બનાવી દીધી છે. પુડુચેરીમાં પણ 6 મતગણતરી કેન્દ્રો પર NDA અને વિરોધ પક્ષો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે. આ તમામ રાજ્યો ઉપરાંત ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક સહિતના રાજ્યોની 8 વિધાનસભા બેઠકોની પેટાચૂંટણીના પરિણામો પણ આજે જાહેર થશે, જે તે રાજ્યોની આંતરિક રાજનીતિમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે.
ચૂંટણી પંચે આ વખતે સુરક્ષામાં કોઈ કચાશ છોડી નથી. પ્રથમ વખત QR કોડ આધારિત ફોટો ઓળખપત્ર સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે જેથી કોઈ પણ અનધિકૃત વ્યક્તિ મતગણતરી કેન્દ્રમાં પ્રવેશી ન શકે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, આ પરિણામોની અસર આગામી રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીઓ પર પણ પડશે. પ્રાદેશિક પક્ષોની મજબૂતી અને રાષ્ટ્રીય પક્ષોનો ફેલાવો આ ચૂંટણીના પરિણામોથી સ્પષ્ટ થશે. સાંજ સુધીમાં આ પાંચેય રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના જનતાના જનાદેશની તસ્વીર સાફ થઈ જશે.