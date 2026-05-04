ગરમી વચ્ચે વાવાઝોડાનું સંકટ: હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

ભારતીય હવામાન વિભાગે 4 મે ના રોજ દેશના 19 રાજ્યો માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આગામી 12 કલાકમાં અનેક વિસ્તારોમાં 70 થી 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે વરસાદ અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરને કારણે દિલ્હી-NCR, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. હવામાન વિભાગે લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ રહેવા અને ઝાડ કે નબળા બાંધકામોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે.
હવામાન વિભાગના રિપોર્ટ અનુસાર, આગામી કલાકોમાં પવનની ગતિ ખૂબ જ આક્રમક બની શકે છે. અનેક વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ 70 થી 80 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આટલી તેજ ગતિએ ફૂંકાતા પવનને કારણે કાચા મકાનો, વીજળીના થાંભલા અને હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી થઈ શકે છે, જેનાથી જનજીવન પ્રભાવિત થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં જ્યાં ઊંચી ઇમારતો અને નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે ત્યાં જોખમ વધુ છે. લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ આ વાવાઝોડા દરમિયાન ઘરની બહાર ન નીકળે અને પોતાના વાહનોને સુરક્ષિત જગ્યાએ પાર્ક કરે.
આ હવામાન પલટાની સૌથી વધુ અસર દિલ્હી-NCR, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં જોવા મળશે. દિલ્હીમાં અગાઉ 2 મે ના રોજ પણ ભારે વરસાદ થયો હતો અને હવે ફરી એકવાર તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. પર્વતીય રાજ્યોમાં હિમવર્ષા અને વરસાદને કારણે મેદાની વિસ્તારોમાં ઠંડા પવન ફૂંકાશે, જેનાથી કાળઝાળ ગરમીથી પીડાતા લોકોને મોટી રાહત મળશે. જોકે, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વીજળી પડવાની શક્યતા હોવાથી ખેડૂતો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોના લોકોને સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે.
હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પરિવર્તન પશ્ચિમી વિક્ષેપની તીવ્રતાને કારણે થઈ રહ્યું છે. વરસાદ અને તોફાન દરમિયાન ખુલ્લા મેદાનમાં અથવા ઝાડ નીચે આશ્રય લેવો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને વીજળી પડવાની ઘટનાઓમાં જાનહાનિ ટાળવા માટે વીજ ઉપકરણોથી દૂર રહેવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. અલગ-અલગ રાજ્યોની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યા છે. વહીવટીતંત્રને પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે જેથી કોઈ પણ ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક રાહત કામગીરી શરૂ કરી શકાય.