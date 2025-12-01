સામાંથા અને ફેમિલીમેનના ડિરેક્ટરે ચૂપચાપ મંદિરમાં કરી લીધા લગ્ન

તમિલનાડુ: સામંથા રૂથ પ્રભુ અને ફિલ્મ નિર્માતા-નિર્દેશક રાજ નિદિમોરુ આજે હેડલાઇન્સમાં છે કારણ કે તેમના લગ્નની અટકળો ઇન્ટરનેટ પર ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી. આ વિશે બંન્ને તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનું ઓફિશિયલ નિવેદન આપવામાં આવ્યું ન હતું. જો કે આજે બંન્નેના લગ્નની તસવીરો સામે આવી છે ત્યારે તેમના ફેન્સ ખુશી સાથે શૉકની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. આ દંપતીએ 1 ડિસેમ્બરના રોજ લગ્નના કરી લીધા છે, જેનાથી તેમના સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ થયો.જાણીતી અભિનેત્રી સામંથા રૂથ પ્રભુ અને ફિલ્મ ડિરેક્ટર રાજ નિદિમોરુ લગ્નના પવિત્ર બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તમિલનાડુના કોઇમ્બતુર સ્થિત સદગુરુના ઈશા ફાઉન્ડેશનના લિંગા ભૈરવી મંદિરમાં પહેલી ડિસેમ્બરે સવારે લગ્નવિધિ સંપન્ન થઈ હતી. તેઓ પરિવારજનો સાથે રવિવારે સાંજે જ કોઇમ્બતુર પહોંચી ગયા હતા.
સામંથા રૂથ પ્રભુ અને રાજ નિદિમોરુ વચ્ચેના સંબંધોની ચર્ચા વર્ષ 2024ની શરૂઆતથી ચાલી રહી હતી. સામંથાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફિડ પર રાજ નિદિમોરુને પાર્ટનર ગણાવીને તેમના સંબંધનો સંકેત આપ્યો હતો, પરંતુ તેમણે ક્યારેય જાહેરમાં આ સંબંધની પુષ્ટિ કરી નહોતી.
સામંથા અને રાજ અનેક પ્રોજેક્ટમાં સાથે હતા
સામંથા અને રાજ વેબ સિરીઝ ધ ફેમિલી મેન સિઝન 2 અને સિટાડેલ: હની બન્નીમાં સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે. આ સિવાય પણ કેટલાક પ્રોજેક્ટમાં તેઓ સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે. સામંથા અને રાજ બંનેના આ બીજા લગ્ન
ઉલ્લેખનીય છે કે, સામંથા રૂથ પ્રભુ અને રાજ નિદિમોરુ બંનેના આ બીજા લગ્ન છે. સામંથાએ અગાઉ નાગા ચૈતન્ય સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેઓ 2017થી 2021 સુધી રહ્યા હતા અને બાદમાં છૂટાછેડા લીધા હતા. તો રાજ નિદિમોરુએ 2015માં શ્યામલી દે સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેઓ વર્ષ 2022 સુધી સાથે હતા અને બાદમાં છૂટાછેડા લઈ લીધા હતા.