સલમાન ખાનના જીજાજી આયુષ શર્માને ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો

સલમાન ખાન પછી હવે તેના જીજાજી એટલે કે અર્પિતા ખાનના પતિ, અભિનેતા આયુષ શર્માને ધમકીઓ મળી છે. પોલીસને આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
બોલિવૂડ ઉદ્યોગમાં તાજેતરમાં સુરક્ષા ચિંતાઓ ઉભી કરતી શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓ જોવા મળી છે. રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબાર બાદ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનના જીજાજી અભિનેતા આયુષ શર્માને બુધવારે ધમકીભર્યો ઇમેઇલ મળ્યો. આ ઘટના અભિનેતા રણવીર સિંહને વોટ્સએપ વોઇસ નોટ દ્વારા ધમકી મળ્યાના એક દિવસ પછી જ બની છે. આ ઘટનાઓએ ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને પોલીસ વહીવટીતંત્ર બંનેનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
મુંબઈ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આયુષ શર્માને મોકલવામાં આવેલા ઈમેલ મોકલનાર વ્યક્તિએ પોતાને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો સભ્ય તરીકે ઓળખાવ્યો હતો. જોકે, આ દાવાની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, કે ઈમેલની સંપૂર્ણ સામગ્રી જાહેર કરવામાં આવી નથી. આયુષ શર્મા દ્વારા કોઈ ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ મામલાની ગંભીરતાને જોતાં, મુંબઈ પોલીસે આ બાબતની નોંધ લીધી છે અને સુઓમોટુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ ઈમેલ ખરેખર કોઈ સંગઠિત ગેંગ સાથે જોડાયેલો છે કે કોઈ તોફાની વ્યક્તિનું કામ છે.
રણવીર સિંહને પણ ધમકીઓ મળી
નોંધનીય છે કે રણવીર સિંહને મળેલી ધમકીના થોડા સમય પછી આયુષને ધમકી આપવામાં આવી છે. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, રણવીર સિંહના સહાયકને એક અજાણ્યા નંબર પરથી એક વોટ્સએપ વોઇસ નોટ મળી હતી, જેમાં કરોડો રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. પોલીસને શંકા છે કે આ કેસ પાછળ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો હાથ હોઈ શકે છે, અને તેનો હેતુ ખંડણી હોઈ શકે છે. જોકે, તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવો અકાળ ગણાશે.
રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર ગોળીબાર
આ દરમિયાન ગયા અઠવાડિયે ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના મુંબઈમાં જુહુ સ્થિત ઘરની બહાર ગોળીબારની ઘટના બની હતી. એક અજાણ્યા શૂટરે ઘરની બહાર પાંચ રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હતો. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ ન હતી. પોલીસે આ કેસમાં ઝડપથી કાર્યવાહી કરી અને પુણેમાં પાંચ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી. મંગળવારે, મુંબઈ પોલીસે રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબારની ઘટનામાં ધરપકડ કરાયેલા પાંચ આરોપીઓ સામે મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ (MCOCA) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. આરોપીઓને ખાસ MCOCA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ઘટનાઓ વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે.
આયુષની કારકિર્દી
જ્યાં સુધી આયુષ શર્માની કારકિર્દીનો સવાલ છે, તેમણે 2018 માં વારિના હુસૈન સાથેની ફિલ્મ “લવયાત્રી” થી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 35 વર્ષીય અભિનેતા છેલ્લે 2024 માં આવેલી એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ “રુસલાન” માં જોવા મળ્યા હતા, જેમાં વિદ્યા માલવડે, જગપતિ બાબુ અને શ્રીમતી મિશ્રા પણ હતા. મુંબઈ પોલીસ હાલમાં આ બધા કેસોની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં થયેલા આ તાજેતરના વિકાસથી સુરક્ષા અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.