સાક્ષીના હત્યારા સાહિલની પોલીસ કસ્ટડી ત્રણ દિવસ માટે લંબાવી

દિલ્હીના શાહબાદ ડેરી વિસ્તારમાં 16 વર્ષની છોકરીની ચાકુ મારીને હત્યા કરવાના મામલે દિલ્હી પોલીસે સાહિલને આજે કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. કોર્ટે આરોપી સાહિલની પોલીસ કસ્ટડી 3 દિવસ માટે વધારી દીધી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગુરુવારે આરોપી સાહિલના રિમાન્ડ પૂરા થયા બાદ દિલ્હી પોલીસે તેને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો, કોર્ટે આરોપીની પોલીસ કસ્ટડી ત્રણ દિવસ માટે વધારી દીધી છે. યાદ રહે કે, દિલ્હી પોલીસે સોમવારે ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદશહેરથી આરોપી સાહિલની ધરપકડ કરી હતી. આ પછી, તેને મંગળવારે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, કોર્ટે આરોપીને બે દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો. આરોપી પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે.

16-year-old girl stabbed to death and bludgeoned | Delhi Police produced Sahil in court today, the court extended the accused, Sahil’s police custody for three days: DCP Outer North Ravi Kumar Singh

