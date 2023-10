દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રીલંકા સામે ઇતિહાસ રચ્યો, વર્લ્ડ કપનો સર્વોચ્ચ સ્કોર બનાવ્યો

દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રીલંકા સામેની તેની પ્રથમ વિશ્વ કપ મેચમાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરીને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 5 વિકેટે 428 રન બનાવ્યા હતા. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકા સામેની મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઈતિહાસ રચ્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો હતો. શ્રીલંકા સામે આફ્રિકાના ત્રણ બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી હતી. વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં આવું પહેલીવાર જોવા મળ્યું છે.

શ્રીલંકાની બિનઅનુભવી બોલિંગ સામે દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોએ નિર્ભયતાથી બેટિંગ કરી હતી. ક્વિન્ટન ડી કોક 100, રાસી વાન ડેર ડુસેન 108 અને એડન માર્કરામ 106ની મદદથી દક્ષિણ આફ્રિકાએ 50 ઓવરમાં 5 વિકેટે 428 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. આ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ટીમનો કુલ સ્કોર છે. વર્લ્ડ કપમાં પ્રથમ વખત કોઈ ટીમના ત્રણ બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી છે.

A splendid hundred from Rassie van der Dussen lifts South Africa spirits in Delhi 👊 @mastercardindia Milestones 🏏 #CWC23 | #SAvSL pic.twitter.com/WvwUjIpZdp



એડન માર્કરામે વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી હતી

Aiden Markram એ ODI વર્લ્ડ કપની સૌથી ઝડપી સદી ફટકારીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો. તેણે માત્ર 49 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. આ પહેલા આ રેકોર્ડ આયર્લેન્ડના કેવિન ઓ બ્રાયનના નામે હતો જેણે 50 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આયર્લેન્ડના કેવિને 2011ના વર્લ્ડ કપમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 50 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ પહેલા ટોસ હારીને પ્રથમ બોલિંગ કરવા આવેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા માત્ર આઠ રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. જો કે આ પછી ડુસેન અને ડી કોકે શ્રીલંકાના બોલરોનો નાશ કર્યો હતો. બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 204 રન જોડ્યા હતા.

Aiden Markram has smashed the fastest-ever Men’s @cricketworldcup ton, against Sri Lanka in Delhi 😯@mastercardindia Milestones 🏏#SAvSL 📝: https://t.co/kz02xfaeDF pic.twitter.com/jBRkKyvdzR

— ICC (@ICC) October 7, 2023