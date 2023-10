એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું અભિયાન સમાપ્ત થયું, 28 ગોલ્ડ સાથે 107 મેડલ જીત્યા

એશિયન ગેમ્સના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભારતે 100 મેડલનો આંકડો પાર કર્યો છે. ભારતે 28 ગોલ્ડ ઉપરાંત 38 સિલ્વર અને 41 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું અભિયાન સમાપ્ત થઈ ગયું છે. એશિયન ગેમ્સમાં ભારતે પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું. એશિયન ગેમ્સ 2023માં ભારતીય ખેલાડીઓએ 107 મેડલ જીત્યા હતા. હકીકતમાં, એશિયન ગેમ્સના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભારતે 100 મેડલનો આંકડો પાર કર્યો છે. ભારતે 28 ગોલ્ડ ઉપરાંત 38 સિલ્વર અને 41 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. જો કે મેડલ ટેલીમાં ભારત ચોથા ક્રમે છે. મેડલ ટેલીમાં ચીન ટોપર રહ્યું હતું. આ પછી જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને છે.

Our hearts swell with pride as our talented athletes turn the dream of #IssBaar100Paar into reality🤩

Celebrating the incredible milestone of 1⃣0⃣7⃣ medals from Team 🇮🇳 at #AsianGames2022

દિવસ 1 થી 14 … આ ભારતનું પ્રદર્શન હતું

એશિયન ગેમ્સના પ્રથમ દિવસે ભારતીય ખેલાડીઓએ 5 મેડલ જીતીને શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. આ પછી બીજા દિવસે ભારતે 6 મેડલ જીત્યા. જ્યારે ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા દિવસે ભારતે અનુક્રમે 3, 8 અને 3 મેડલ કબજે કર્યા હતા. ભારતીય ખેલાડીઓ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનનો ક્રમ અહીં અટક્યો ન હતો… ભારતે અનુક્રમે છઠ્ઠા, સાતમા, આઠમા અને નવમા દિવસે 8, 5, 15 અને 7 મેડલ જીત્યા હતા. ભારતીય ખેલાડીઓએ દસમા, અગિયારમા, બારમા, તેરમા અને ચૌદમા દિવસે અનુક્રમે 9, 12, 5, 9 અને 12 મેડલ જીત્યા હતા.

A momentous achievement for India at the Asian Games!

The people of India are thrilled that we have reached a remarkable milestone of 100 medals.

I extend my heartfelt congratulations to our phenomenal athletes whose efforts have led to this historic milestone for India.… pic.twitter.com/CucQ41gYnA

— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2023