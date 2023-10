પેલેસ્ટાઈન ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ : ભારતીય નાગરિકોને લઈને એડવાઈઝરી જાહેર

ઇઝરાયેલમાં હમાસ દ્વારા આતંકવાદી હુમલા પછી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. પીએમે કહ્યું કે આતંકવાદી સંગઠન હમાસને આ વાતનો ખ્યાલ નથી કે તેને આ હિંમતની કેટલી કિંમત ચૂકવવી પડશે. અહેવાલો અનુસાર, ઇઝરાયેલમાં હુમલા બાદ 22 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 500થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. પરિસ્થિતિની સંવેદનશીલતાને જોતા ભારતીય દૂતાવાસે એક એડવાઈઝરી જારી કરી છે. દૂતાવાસ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી એડવાઈઝરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તમામ ભારતીય નાગરિકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. વિદેશ મંત્રાલયે ભારતીય નાગરિકોને કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કારણ વગર હિંસાગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જવાની મનાઈ ફરમાવી છે. દૂતાવાસ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હિંસાવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળો. સ્થાનિક અધિકારીઓની માર્ગદર્શિકા પર ધ્યાન આપવાની ખાતરી કરો.

Advisory issued for Indian nationals in Israel, asking them to remain “vigilant and observe safety protocols”. pic.twitter.com/vucrYecRi9



ઇઝરાયેલી અધિકારીઓના સુરક્ષા પ્રોટોકોલને અનુસરો

નાગરિકોને જાગ્રત રહેવા અને સલામતી પ્રોટોકોલનું પાલન કરવા વિનંતી કરતા, ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયેલમાં વર્તમાન સંવેદનશીલ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝરાયેલમાં તમામ ભારતીય નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને સ્થાનિક અધિકારીઓની સલાહ મુજબ સલામતી પ્રોટોકોલનું પાલન કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

VIDEO | “Israel will retaliate. Israel will go after the perpetrators and ensure they don’t commit such atrocities again,” says Ambassador of Israel to Delhi @NaorGilon on today’s surprise attack on Israel by Hamas militants from Gaza.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/wSszokH9yP

