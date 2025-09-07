રશિયાની કેન્સર રસી પ્રીક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં પાસ થઈ છે અને ઉપયોગ માટે તૈયાર છે. 3 વર્ષ સુધી ચાલેલા ટ્રાયલમાં તેની સલામતી અને અસરકારકતાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. આ માહિતી રશિયાની ફેડરલ મેડિકલ એન્ડ બાયોલોજિકલ એજન્સીના વડા વેરોનિકા સ્કવોર્ટ્સોવા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે રસી પર ઘણા વર્ષોથી સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનું પ્રીક્લિનિકલ ટ્રાયલ 3 વર્ષ સુધી કરવામાં આવ્યું હતું.
વેરોનિકાએ કહ્યું કે રસી ઉપયોગ માટે તૈયાર છે, અમે સત્તાવાર મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. વારંવાર ઉપયોગ કર્યા પછી પણ રસીની અસર ખૂબ સારી હતી. સંશોધકોએ ગાંઠના કદમાં 60% થી 80% સુધીનો ઘટાડો જોયો. રસીનું પ્રારંભિક લક્ષ્ય કોલોરેક્ટલ કેન્સર હશે. આ ઉપરાંત, ગ્લિઓબ્લાસ્ટોમા અને વિવિધ પ્રકારના મેલાનોમા માટે રસી વિકસાવવામાં પણ સારી પ્રગતિ થઈ છે.
રશિયાની રસી mRNA આધારિત છે
રશિયા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી રસી એક mRNA રસી છે. તે દરેક દર્દીના RNA અનુસાર ઉત્તેજિત કરવામાં આવશે. જો રસી મંજૂર થઈ જાય, તો કીમોથેરાપીની જરૂર નહીં પડે. બ્રિટિશ સરકાર જર્મનીના બાયોએનટેક સાથે મળીને કેન્સરની રસી વિકસાવી રહી છે. અમેરિકન ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ મોડર્ના અને મર્ક પણ ત્વચાના કેન્સર સામે લડવા માટે રસી બનાવી રહી છે.
ભારતમાં 2024 માં કેન્સરને કારણે 8.74 લાખ મૃત્યુ
ભારતમાં, 2024 માં 4.60 લાખ પુરુષો કેન્સરને કારણે મૃત્યુ પામ્યા. તે જ સમયે, 4.14 લાખ મહિલાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. એટલે કે, પુરુષોમાં કેન્સરને કારણે મૃત્યુ સ્ત્રીઓ કરતા વધુ હતા. ICMR (ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર મેડિકલ રિસર્ચ) અનુસાર, આગામી 5 વર્ષમાં ભારતમાં કેન્સરના દર્દીઓ 12% ના દરે વધશે. આમાં, નાની ઉંમરના લોકો પણ ઝડપથી કેન્સરનો શિકાર બનશે. નેચર જર્નલમાં પ્રકાશિત એક સંશોધન મુજબ, નાની ઉંમરે કેન્સર થવાનું એક સૌથી મોટું કારણ આપણી જીવનશૈલી છે.