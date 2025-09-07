ભાજપની વર્કશોપમાં PM મોદી એક સામાન્ય સાંસદની જેમ છેલ્લી હરોળમાં બેઠા

રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપની વર્કશોપમાં હાજરી આપી હતી. પીએમ મોદી એક સામાન્ય સાંસદની જેમ છેલ્લી હરોળમાં બેઠા જોવા મળ્યા હતા. વર્કશોપમાં, પીએમની અધ્યક્ષતામાં, સરકાર દ્વારા GST દરોમાં ઘટાડા અંગેનો પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પહેલા ભાજપના સાંસદોની બે દિવસીય વર્કશોપ યોજાઈ રહી છે. આ વર્કશોપ રવિવારે સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થયો હતો. પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા તેમાં હાજર રહ્યા હતા.

આ વર્કશોપમાં, પીએમ મોદીને GST 2.0 પર અભિનંદન અને આભાર માનવામાં આવ્યો હતો. વર્કશોપમાં સાંસદો માટે ચાર સત્રો હશે. પહેલું સત્ર આત્મનિર્ભર ભારત, સ્વદેશી ભારત, વ્યવસાય કરવાની સરળતા અને યુવા શક્તિ અને રોજગાર પર હશે. આ પછી, સોશિયલ મીડિયાના અસરકારક ઉપયોગ પર સાંસદો દ્વારા બીજા સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

વર્કશોપમાં શું ચર્ચા કરવામાં આવશે

ત્રીજું સત્ર સાંસદોની સ્થાયી સમિતિના જૂથોનું હશે. આમાં, વિવિધ મંત્રાલયોની સંસદીય સમિતિઓ અનુસાર સાંસદો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે. સંસદીય સમિતિની કાર્યવાહીનું મહત્વ, સંસદ સત્રની તૈયારી, સંસદીય માર્ગદર્શિકાઓનો ઉપયોગ, મંત્રાલયના અહેવાલોનો અભ્યાસ, ગૌણ કાયદાનું જ્ઞાન, સાંસદ તરીકે વર્તન અને સાવધાની, દિશા બેઠકોમાં ભાગીદારી પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. ચોથા સત્રમાં, દરિયાઇ પ્રદેશ, ડાબેરી ક્ષેત્ર, ગ્રામીણ વિસ્તાર, શહેરી વિસ્તાર અને પર્વતીય અને ઉત્તર પૂર્વ ક્ષેત્ર વિશે ચર્ચા થશે. પીએમ સૂર્ય ઘર યોજના, ટીબી મુક્ત ભારત, સાંસદ રમતગમત, ટિફિન બેઠક અને સંસદીય મતવિસ્તારોમાં સક્રિયતાના નવીનતા પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

સોમવારે, સાંસદોને ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી વિશે તાલીમ આપવામાં આવશે. સોમવારે, સાંસદોને ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા, મતદાનની રીત, મતદાનની સાવચેતીઓ વિશે જણાવવામાં આવશે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી

દેશમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી 9 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાની છે. એનડીએએ ચૂંટણી માટે સીપી રાધાકૃષ્ણનને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. તે જ સમયે, વિપક્ષે સુદર્શન રેડ્ડીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. 9 સપ્ટેમ્બરે બંને વચ્ચે સ્પર્ધા થશે. મતદાન એ જ દિવસે થશે અને પરિણામો પણ એ જ દિવસે આવશે.

