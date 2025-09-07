જાપાનના વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાએ રાજીનામું આપ્યું

શિગેરુ ઇશિબાએ જાપાનના વડા પ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. તેમણે શાસક લિબરલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (LDP) માં સંભવિત વિભાજન ટાળવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. જુલાઈમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં જાપાનની શાસક ગઠબંધન સરકારને ઉપલા ગૃહમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લાંબા સમયથી પાર્ટીમાં નેતૃત્વ પરિવર્તનની માંગ હતી.
ઉપલા ગૃહના ચૂંટણી પરિણામથી વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાની સત્તા પરની પકડ વધુ નબળી પડી ગઈ હતી, જોકે તેમણે પાર્ટીના વડા તરીકે રહેવાની જાહેરાત કરી હતી. ઇશિબાએ આ માટે અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલી ટેરિફ વાટાઘાટોને જવાબદાર ગણાવી હતી, જ્યાં તાજેતરમાં જ યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે જાપાન પર ટેરિફ 25 ટકાથી ઘટાડીને 15 ટકા કરી દીધો છે.
જુલાઈમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં લિબરલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (LDP) અને તેના સાથી કોમેઇટોને કુલ 47 બેઠકો મળી હતી, જ્યારે બહુમતી માટે ઓછામાં ઓછી 50 બેઠકોની જરૂર હતી. ઉપલા ગૃહમાં કુલ 248 બેઠકો છે અને આ ચૂંટણીમાં અડધી બેઠકો પર મતદાન થયું હતું.
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં યોજાયેલી નીચલા ગૃહની ચૂંટણીમાં, LDP ને છેલ્લા 15 વર્ષમાં તેના સૌથી ખરાબ પ્રદર્શનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આને કારણે, ઇશિબા સરકાર હવે અવિશ્વાસ દરખાસ્તો અને પક્ષની અંદર નેતૃત્વ પરિવર્તનની માંગણીઓ વચ્ચે ફસાઈ ગઈ હતી. જુલાઈમાં ઉપલા ગૃહની ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા પછી, પીએમ ઇશિબાએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે, “હું આ કઠોર પરિણામને ગંભીરતાથી સ્વીકારું છું.”
બાદમાં એક મુલાકાતમાં, તેમણે કહ્યું હતું કે, અમે અમેરિકા સાથે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ટેરિફ વાટાઘાટોમાં રોકાયેલા છીએ. આ વાટાઘાટોને બગાડવી એ અમારી સૌથી મોટી ભૂલ હશે. તેથી, આપણે રાષ્ટ્રીય હિતો પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા બધા સમર્પણ અને શક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, હવે જ્યારે તે પદ છોડવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે જાપાનને પણ અમેરિકા તરફથી ટેરિફ રાહત મળી છે.