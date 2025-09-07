રશિયાનો યુક્રેન પર એકસાથે 800 ડ્રોનથી હુમલો

રશિયાએ શનિવારે યુક્રેનની રાજધાની કિવ પર મોટી સંખ્યામાં ડ્રોન અને મિસાઇલો છોડ્યા, જેમાં ઓછામાં ઓછા બે લોકો માર્યા ગયા અને 15 અન્ય ઘાયલ થયા. યુક્રેનિયન અધિકારીઓએ રવિવારે આ માહિતી આપી. ફેબ્રુઆરી 2022 માં બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી યુક્રેન પર રશિયાનો આ સૌથી મોટો હુમલો માનવામાં આવે છે.
રવિવારે થયેલા હુમલા પછી એક મુખ્ય સરકારી ઇમારતની છત પરથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રશિયાએ 805 ડ્રોનથી યુક્રેન પર હુમલો કર્યો. યુક્રેનિયન વાયુસેનાના પ્રવક્તા યુરી ઇહનાતે પુષ્ટિ કરી કે રવિવારનો હુમલો યુક્રેન પર સંપૂર્ણ આક્રમણ શરૂ થયા પછીનો સૌથી મોટો રશિયન ડ્રોન હુમલો હતો. રશિયાએ વિવિધ પ્રકારની 13 મિસાઇલો પણ ચલાવી.
વાયુસેનાના નિવેદન મુજબ, યુક્રેને 747 રશિયન ડ્રોન અને ચાર મિસાઇલોને તોડી પાડ્યા અથવા નિષ્ક્રિય કર્યા. યુક્રેનમાં 37 સ્થળોએ નવ મિસાઇલ હુમલા અને 56 ડ્રોન હુમલા થયા. તોડી પાડવામાં આવેલા ડ્રોન અને મિસાઇલોનો કાટમાળ આઠ સ્થળોએ પડ્યો. એસોસિએટેડ પ્રેસના પત્રકારોએ સરકારી ઇમારતની છત પરથી ધુમાડો નીકળતો જોયો હતો, પરંતુ તે સ્પષ્ટ થયું નથી કે ધુમાડો હુમલાને કારણે હતો કે અન્ય કોઈ કારણસર. એવું માનવામાં આવે છે કે જો ધુમાડો હુમલાને કારણે હતો, તો રશિયાએ હવાઈ હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. રશિયાએ અત્યાર સુધી શહેરના કેન્દ્રમાં સરકારી ઇમારતોને નિશાન બનાવવાનું ટાળ્યું છે.