‘તમે વૃદ્ધ થશો તે પહેલા અખંડ ભારત જોશો : મોહન ભાગવત

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવતે બુધવારે કહ્યું કે સંઘ હંમેશા દેશની સાથે ઉભો રહ્યો છે અને આગળ પણ રહેશે. આ દરમિયાન તેમણે અખંડ ભારત વિશે દાવો કર્યો હતો કે જ્યાં સુધી તમે (યુવાનો) વૃદ્ધ થશો તે પહેલા અખંડ ભારત જોશો. આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે નાગપુરમાં કાર્યક્રમ દરમિયાન કહ્યું હતું કે, સંઘની પરંપરા રહી છે કે જ્યારે દેશ અને રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન કરવાની વાત આવે છે ત્યારે અમે લડવા અને જીવ આપવા માટે સૌથી આગળ મળીશું.

VIDEO | “In the culture of Sangh, wherever there is question of national flag, Sangh workers will always be at the forefront to sacrifice their lives,” says RSS chief Mohan Bhagwat at an event in Nagpur. pic.twitter.com/gC6Syc0rPR

— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2023